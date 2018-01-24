Где и когда русские воевали с китайцами

Китай сегодня считается одним из наших главных стратегических партнеров. Однако две великих державы далеко не всегда мирно уживались друг с другом. Были и конфликты, порой имевшие статус локальных войн.

В середине XVII века, когда русские оказались у границ Китая, власть в этой стране захватила маньчжурская императорская династия Цин, не признававшая присоединения к России приамурских земель. Династия считала их своими родовыми владениями, хотя до этого практически никоим образом не участвовала в их хозяйственном освоении. В 1649 году началась серия так называемых цинских пограничных конфликтов. Осада Кумарского острога

Одно из крупных российско-китайских столкновений того периода. Ему предшествовало сражение на реке Сунгари в 1654 году, где около 400 казаков под командой служилого человека Онуфрия Степанова (товарища и преемника знаменитого русского землепроходца и воина Ерофея Хабарова ) встретили маньчжурскую армию под командованием Минъандали. По донесению Степанова, ему противостояла армия из 3000 китайцев и маньчжуров, не включая союзных с ними дючеров и дауров.

Несмотря на явный перевес противника, казаки Степанова вышли из сражения победителями. Однако уцелевшие маньчжуры сошли на берег и окопались. Казаки атаковали их, но, понеся потери, вынуждены были отступить вниз по реке. Опасаясь нападения, Степанов начал восстанавливать заброшенный Кумарский острог. И как оказалось, не зря.

13 марта 1655 года маньчжурская армия в 10000 солдат осадила острог. Его защитники успешно отбили несколько атак многократно превосходящего противника. 3 апреля 1655 годы маньчжуры были вынуждены снять осаду из-за нехватки продовольствия. Уходя, маньчжуры уничтожили все лодки казаков. Осада Верхнезейского острога. Один — к двадцати

Россия, понимая, что рано или поздно конфликт примет вооружённые формы, занялась укреплением дальневосточных границ. В первый год формального на тот момент правления царя Петра Первого (1682) было образовано отдельное Албазинское воеводство. Центром его стал городок Албазин — первое поселение русских на Амуре.

Защищать Албазин послали воеводу Алексея Толбузина с отрядом служилых людей. В ноябре 1682 года китайский военачальник Лантань с небольшим конным отрядом побывал вблизи Албазина, где объяснил свое появление охотой на оленей. Русские и маньчжуры обменялись подарками. На самом же деле целью «охоты» была разведка. В результате Лантань составил доклад, в котором оценил деревянные укрепления Албазина как слабые. Император Китая «дал добро» на военную экспедицию против России. Уже в следующем 1683 году Лантань, появившийся на Амуре с передовыми силами, окружил близ устья реки Зея своей флотилией и заставил сдаться струги русского отряда Григория Мыльника, насчитывающего 70 человек, следовавшего из Албазина в остроги и зимовья, находившиеся на берегах реки Зеи (притока Амура). Русские, оставшись без подкреплений и продовольствия, вынуждены были оставить без боя Долонский и Селемджинский остроги. В Верхнезейском остроге 20 русских казаков почти год оборонялись против 400 маньчжур до февраля 1684 года. И вынуждены были сдаться в основном из-за крайнего истощения от голода. Оборона Албазина

В начале лета 1685 года цинская армия численностью 5 тысяч человек, не считая конницы, на кораблях речной флотилии подступилась к Албазину. По другим данным, в китайском войске было около 15 тысяч человек. Кроме прочего, нападавшие располагали 150 орудиями. В Албазине на тот момент собралось 826 служилых, промышленных людей и пашенных крестьян, которые и составили гарнизон защитников крепости. «Профессиональных военных» из них было около 450 человек.

У русских на вооружении не было ни одной пушки (по другим данным, 3 пушки). В крепость было передано требование маньчжуров: под угрозой смерти немедленно уйти с Амура. 10 июня цинская флотилия появилась вблизи Албазина. Ей удалось захватить на плотах 40 жителей окрестных деревень, спешивших укрыться за крепостными стенами. Когда нападавшие открыли орудийный огонь, оказалось, что бревенчатые укрепления Албазина, предназначенные для защиты от туземных стрел, легко пробиваются ядрами. По словам очевидцев, бывали случаи, когда одно ядро пролетало город насквозь, пробивая и северную, и южную стену. В результате вспыхнувших пожаров в Албазине сгорели хлебные амбары и церковь с колокольней. Было убито и ранено около 100 человек 16 июня, рано утром, китайцы начали штурм. Он продолжался почти целый день. Защитники Албазина упорно сражались, не давая маньчжурам преодолеть окружавшие крепость ров и вал и забраться на полуразрушенные укрепления. Лишь в 10 часов вечера маньчжуры отступили в свой лагерь.

Лантань отдал приказ готовить новый штурм. Китайцы заваливали крепостной ров хворостом. У русских заканчивались запасы пороха, поэтому отогнать стрельбой неприятеля они не могли. Опасаясь, что защитников крепости готовятся сжечь вместе с ней, Алексей Толбузин обратился к Лантаню с предложением вывести гарнизон и жителей из Албазина в город Нерчинск. Цинское командование, опасаясь упорного сопротивления и больших жертв, согласилось. Маньчжуры считали, что Нерчинск также находится на маньчжурских землях, и требовали ухода русских в Якутск. Однако Толбузину удалось настоять на отступлении именно в Нерчинск. Восставший из пепла Албазин. Осада вторая

Уже в августе 1685 года Толбузин с войском из 514 служилых людей и 155 промысловиков и крестьян вернулся в сожжённый и оставленный китайцами город. К зиме Албазин был отстроен заново. Причём крепость строилась уже с учётом предыдущей осады более основательно. Весной 1686 года китайцы попытались захватить и возрождённый Албазин, и Нерчинск. В июле пятитысячное войско противника с сорока орудиями вновь подошло к Албазину. Китайцы, перед тем уничтожившие окрестные деревни, чтобы лишить осаждённых «подпитки» продовольствием, отправили в Албазин несколько ранее захваченных русских пленных с требованием сдаться. На собранном круге албазинцы приняли общее решение: «Един за единого, голова в голову, а назад де без указа нейдем».

Активные боевые действия начались в июле 1686 года. Уже в самом начале осады от китайского ядра погиб Толбузин. командование русскими войсками принял Афанасий Бейтон. Благодаря героизму и хорошей военной организации, потери русских были примерно в 8 раз меньше, чем у китайцев. В сентябре и октябре защитникам Албазина удалось отбить два мощных штурма. Зимой 1686/1687 годов и у китайцев, и у русских начались голод и цинга. Защитников Албазина к декабрю осталось не более 150 человек. При этом потери в боях не превысили 100 человек. Но более 500 умерли от цинги. Потери маньчжур превысили 2,5 тысячи человек убитыми и умершими. Однако к ним постоянно подходили подкрепления. Тем не менее, китайцы, не знавшие, сколько в крепости осталось защитников и опасавшиеся больших потерь, пошли на переговоры, и вскоре сняли осаду. Таким образом, защитники Албазина продержались почти год и, по сути, морально победили многократно превосходившего противника. Правда, в августе 1689-го Албазин всё же был оставлен русскими. Это стало следствием подписания между Москвой и Пекином Нерчинского договора о русско-китайской границе. Проверка Красной Армии на прочность

Конфликт на КВЖД также можно отнести к пограничным. Сама дорога и территория вокруг неё, согласно договору между Советской Россией и Китаем от 1924 года, считалась совместной собственностью. У дороги даже был свой флаг, «скомпилированный» из китайского пятицветного флага наверху и советского красного флага внизу. На Западе конфликт объясняли тем, что китайцев не устраивало, что во второй половине 20-х годов КВЖД приносила всё меньше прибыли, становясь убыточной именно из-за позиции Советской России.

В СССР причины столкновений объяснялись тем, что правителя Маньчжурии (по территории которой проходила КВЖД, и которая на тот момент де-факто была независима от Китая) Чжан Сюэляна подзуживали «западные империалисты» и осевшие в приграничных китайско-маньчжурских городах белоэмигранты, жаждавшие проверить, насколько крепка Красная Армия. Традиционно для российско-китайских конфликтов армия «Поднебесной» была гораздо более многочисленной. Маньчжуры выставили на борьбу с Советской Россией более 300 тысяч солдат. Тогда как с нашей стороны в боевых действиях принимало участие лишь 16 тысяч военнослужащих. Правда, они были лучше вооружены. В частности, советской стороной активно использовались аэропланы. Именно они способствовали успеху Сунгарийской наступательной операции.

В результате авианалёта 12 октября 1929 года, 5 из 11 китайских кораблей были уничтожены, а остальные отступили вверх по течению. После этого с кораблей Дальневосточной военной флотилии был высажен десант. При поддержке артиллерии красноармейцы овладели китайским городом Лахасусу. Причём, тактика советских войск была такова, что разгромив противника, они вскоре отступали на советскую территорию. Так было и в ходе начавшейся 30 октября Фугдинской операции. В устье реки Сунгари 8 кораблей Дальневосточной военной флотилии с десантом добили находившиеся здесь корабли китайской Сунгарийской флотилии, затем два полка 2-й стрелковой дивизии заняли город Фуцзинь (Фугдин), который удерживали до 2 ноября 1929 года, а затем возвратились на советскую территорию. Продолжавшиеся до 19 ноября военные действия убедили противника в моральном и военно-техническом превосходстве советских войск. По некоторым оценкам, китайцы в ходе боёв потеряли около 2 тысяч человек погибшими и более 8 тысяч раненными. В то время как потери Красной Армии составили 281 человека.

Характерно, что советская сторона проявляла большую гуманность к пленным и вела с ними идеологическую работу, убеждая в том, что «русский с китайцем — братья навек». В результате, более тысячи военнопленных попросили оставить их в СССР. Маньчжурская сторона быстро запросила мира, и 22 декабря 1929 года был подписан договор, согласно которому КВЖД продолжала совместно эксплуатироваться СССР и Китаем на прежних условиях. Конфликт на Даманском. На грани большой войны

В серии российско-китайских столкновений, это было далеко не самым крупным, но, пожалуй, наиболее значительным по своим геополитическим и историческим последствиям. Никогда ещё две крупные мировые державы не стояли так близко к полномасштабной войне, последствия которой могли быть катастрофическими для обеих сторон. В боях за Даманский погибли 58 советских пограничников и, по разным данным, от 500 до 3000 китайских военнослужащих (эта информация китайской стороной по-прежнему держится в секрете). Однако, как это не раз было в российской истории, то, что удалось удержать силой оружия, сдали дипломаты. Уже осенью 1969 года прошли переговоры, в результате которых было решено, что китайские и советские пограничники будут оставаться на берегах Уссури, не выходя на Даманский. Фактически это означало передачу острова Китаю. Юридически остров перешёл КНР в 1991 году. Бои у озера Жаланашколь

Спустя несколько месяцев после конфликта на Даманском, китайцы ещё раз (последний на данный момент) попытались силой оружия проверить «северного соседа» на прочность. 13 августа 1969 года в 5-30 утра в общей сложности около 150 китайских военнослужащих вторглись на советскую территорию в районе казахского озера Жаланашколь.

Советские пограничники до последнего момента пытались избежать боевых действий и вступить в переговоры. Китайцы не реагировали. Они заняли оборону на сопке Каменная и начали окапываться. Пограничники застав «Родниковая» и «Жаланашколь» при поддержке 5 БТР атаковали сопку. Уже через несколько часов высота была отбита. С советской стороны погибло 2 пограничников. Китайцы потеряли 19 человек. Менее чем через месяц после этого конфликта, 11 сентября 1969 в Пекине Алексей Косыгин Чжоу Эньлай договорились о мерах по прекращению боестолкновений на российско-китайской границе. С этого момента напряжение в отношениях между нашими странами начало снижаться.

На данный момент протяженность русской-китайской границы составляет 4209,3 километров, есть и сухопутная граница, и речная, но нету морской.