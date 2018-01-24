Почему разрушили дом Ипатьева

23 сентября 1977 года дом в Свердловске, где была казнена царская семья, сравняли с землей. Сегодня решение советских властей воспринимается весьма неоднозначно. Неужели это историческое здание кому-то мешало? Дом с непростой судьбой

Снесенный дом находился на углу улиц Карла Либнехта и Клары Цеткин (до революции пересечение Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка). Он был построен в конце 1880-х годов и выкуплен инженером-строителем Николаем Ипатьевым в 1908 году. В апреле 1918 года особняк реквизировали большевики для содержания доставленной в Екатеринбург из Тобольска царской семьи и ее приближенных.

Сразу после расстрела Романовых, произошедшего в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, дом вернули Ипатьеву. Через пять дней в город вошли белые части. Правительство Александра Колчака решило выкупить особняк в государственную собственность и даже выплатило собравшемуся в эмиграцию Ипатьеву аванс. Однако полностью рассчитаться с инженером не успели: власть снова перешла к большевикам.

С 1922 года в доме Ипатьева размещалось общежитие студентов университета и квартиры советских служащих. Какое-то время здесь даже находился детский сад, причем в подвальном помещении, где казнили царскую семью, оборудовали детскую душевую. В 1927 году в здании решено было открыть Музей Революции, а в подвале восстановить стену, возле которой произошел расстрел, так как подлинную разобрали и увезли с собой отступающие белогвардейцы.

В 1938 году в доме разместились экспозиции Антирелигиозного и культурно-просветительского музея, одновременно тут находились конторы разных ведомств. С начала 1970-х сюда перенесли филиал Челябинского института культуры: в расстрельном подвале студенты даже ставили спектакли, о чем свидетельствуют сохранившиеся фотографии. Болезненный интерес

26 июля 1975 года стало переломным в судьбе Ипатьевского дома. В этот день из КГБ в Политбюро ЦК КПСС ушла секретная записка №2004-А «О сносе особняка Ипатьева в городе Свердловске». Есть смысл привести этот документ полностью: «Антисоветскими кругами на Западе периодически инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца Ипатьева в г. Свердловске. Дом Ипатьева продолжает стоять в центре города. В нем размещается учебный пункт областного Управления культуры. Архитектурной и иной ценности особняк не представляет, к нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов. В последнее время Свердловск начали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться, и дом Ипатьева станет объектом их серьезного внимания. В связи с этим представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города. Проект Постановления ЦК КПСС прилагается. Просим рассмотреть». Под документом стояла подпись председателя Комитета госбезопасности Юрия Андропова

Следователь Генеральной прокуратуры Владимир Соловьев , занимавшийся в 1990-х годах расследованием убийства царской семьи, рассказывал, что до КГБ дошли сведения, как каждый год в день гибели Романовых некие люди приходят к дому Ипатьева, крестятся и ставят свечки. Все это власти называли «болезненным интересом» и квалифицировали как «антисоветские демонстрации». Паломничества партийные боссы допустить не могли.

30 июля 1975 года в Политбюро рассмотрели записку и почти всем составом (за исключением тех, кто находился в отпуске, командировке или отсутствовал по болезни) проголосовали за. Директор музея, как только узнал о готовящемся сносе, дал команду спасать все, что можно унести. Сопротивляться невозможно

Ликвидация Ипатьевского дома была поручена местным властям. Распоряжение исполнил Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин . «Сопротивляться было невозможно, отметит потом Борис Николаевич, не выполнить Постановление Политбюро? Собрали технику и за одну ночь разрушили. В случае отказа я остался бы без работы, а новый секретарь обкома все равно бы выполнил приказ», — резюмировал Ельцин.

Любопытно, что по плану реконструкции, которой официально был объяснен снос Ипатьевского дома, разрушению подлежал целый квартал, представлявший собой архитектурно-историческую ценность как образец типичной купеческой застройки Екатеринбурга конца XIX — начала XX века. Эксперты отмечают, что уничтожив весь квартал, власти значительно затруднили поиски точного места, где находился дом Ипатьева. Видимо, «генеральная реконструкция» и была на это рассчитана.

Перед сносом дом успели обследовать любители старины и просто любопытствующие. Многие ценные детали интерьера (дверные ручки, украшения печей, лепнину со стен и др.) были вынесены. Кстати, при вскрытии пола в комнате, где размещались великие княжны, был обнаружен спрятанный под плинтусом и завернутый в газету золотой браслет с драгоценными камнями и вензелем «Т». Можно было спасти

В своих мемуарах Ельцин отмечал, что дом был разрушен за одну ночь, но в действительности его равняли с землей в течение двух дней. Возможно, он просто запамятовал. Вот что еще примечательно. К уничтожению особняка приступили только 22 сентября 1977 года, то есть более чем через два года после постановления Политбюро. Неужели секретный пакет так долго доставляли на Урал? Нет, его доставили в срок.

Все дело в том, что в 1975 году Первым секретарем Свердловского обкома партии был Яков Петрович Рябов — Ельцин сменил его на этом посту только 2 ноября 1976 года. Журналисты позднее спросили у Рябова, почему он не спешил выполнять высочайшее распоряжение? «А куда мне было торопиться? Дом стоял в низине, никому не мешал», — ответил бывший глава Свердловска. По словам Рябова, он сказал подчиненным, что когда будет готов план реконструкции всего микрорайона, тогда и будет принято решение о сносе. Ходили слухи, что Рябов хотел сохранить дом и подключил к этому даже Брежнева. В любом случае известно, что сносу дома противились представители Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, и Рябов им всячески содействовал. Не согласны были с разрушением исторического здания и многие коммунисты, не входившие в Политбюро.

Возможно, такое противоборство и поспособствовало отсрочке приговора. И не исключено, что в Москве в конечном итоге забыли бы о своем решении, однако новый секретарь Свердловского обкома Ельцин проявил инициативу и довел начатое до конца. Говорят, что Борис Николаевич очень хотел в Москву и воспользовался предоставленным ему шансом.