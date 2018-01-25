Кто жил при Сталине в отдельных квартирах

Во время правления Сталина население городов шло огромными темпами. Жители деревень и сел устремились Москву, Ленинград и другие мегаполисы, с фронта возвращались солдаты, из эвакуации — беженцы.

Жилья на всех стало не хватать. Еще в 20-х годах ХХ века жилищная норма составляла 8 кв. м. на человека. В 30-х она уже снизилась до 4 кв. м. и оставалась такой до самой кончины Сталина. Большинство граждан СССР на большее, чем комната в коммунальной квартире, не рассчитывало. Кто же имел отдельное жилье?

Коммунальный «рай»

После Великой Отечественной войны активно строились фабрики, заводы и другие предприятия. Строителей селили, как правило, неподалеку в деревянных бараках, которые отличались низким качеством и отсутствием благ цивилизации. Горячего водоснабжения там не было, а из всех удобств — максимум унитаз и раковина. Частенько в подобных рабочих поселках не было и канализации, а воду брали из колонок. Подавляющее же большинство советских граждан жили в коммунальных квартирах. Обычно они размещались в бывших доходных домах и дворянских усадьбах, разделенных для этих целей многочисленными перегородками. В одной коммунальной квартире с одним санузлом и одной кухней могли проживать от 3 до 7 семей в зависимости от площади и количества комнат. В то же время строительство так называемых сталинских домов велось ударными темпами. Строили знаменитые теперь сталинские высотки, как правило, заключенные или пленные. Но рядовые «сталинки», не блиставшие архитектурой, предназначались опять же для коммунального жилья.

Квартиры для элиты

Чиновники того времени просто утопали в жалобах и заявлениях граждан с просьбами предоставить им комнату большей площади, потому что о квартирах рядовым рабочим и служащим приходилось только мечтать. В те годы в отдельные квартиры предоставлялись лишь так называемой элите советского общества: руководителям, директорам, высшим партийным работникам, а также видным деятелям науки и искусства. Например, в знаменитом московском доме на Котельнической набережной жили как работники КГБ, высокопоставленные военные и чиновники, так и актриса Фаина Раневская , балерина Галина Уланова , поэт Роберт Рождественский и сам архитектор высотки Дмитрий Чечулин . До сих пор в народе ходит байка о том, как получила отдельную квартиру Фаина Раневская. Ее, мол, хотели завербовать сотрудники КГБ, но актриса отмахнулась от них: «Да вы что? Я болтаю во сне, а живу в коммуналке!» Списки жильцов элитных высоток утверждал сам Сталин. Обычно это были новостройки, подобные дому на Котельнической, в стиле «сталинского» ампира. В них имелись, как ни странно, все буржуазные «штучки», которые советская власть так отчаянно старалась искоренить. Это и большая площадь, и лепнина, и паркет, и высокие потолки, и раздельный санузел, и даже помещения под кабинет и библиотеку. Однокомнатная элитная «сталинка» — большая редкость.

Задел на будущее

Несмотря на всю жилищную неустроенность простых смертных в сталинский период, в 40-50-х годах прошлого столетия, были выстроены и заработали металлургические заводы, предприятия по производству железобетонных изделий, которые впоследствии обеспечили материалом многочисленные стройки хрущевской эпохи.