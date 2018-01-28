Кто и за что 50 лет назад уничтожил группу Дятлова

В ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале в полном составе погибла туристическая группа Игоря Дятлова . Мы как-то писали подробный разбор самых популярных версий о пропаже группы (почитать статью можно здесь), но буквально на днях вскрылись новые подробности. Дело в том, что вот уже полвека эта трагедия привлекает внимание серьезных ученых, выдвигаются все новые и новые версии, одна фантастичнее другой. В смерти туристов винили пришельцев, иностранную резидентуру и даже ядерные испытания СССР, но точку в расследовании может поставить обычный охотник из Верхотурья, чье ружье выследили правоохранительные органы

Охотник и ружье

Семидесятилетний охотник из Верхотурья, Александр Степочкин, оказался владельцем ружья ТОР-34, которое фигурировало в материалах дела о гибели группы Дятлова. При допросе выяснились и другие детали: оказывается, Степочкин выменял оружие у одного из членов племени Хантов, на чью территорию забрели туристы.

Ханты

Народ Хантов ревностно охранял территории своего племени. Более того, перевал, где случилась трагедия, они считают священным местом. Тут в принципе относились к чужакам неприветливо. По словам ханта-охотника, группа Дятлова наткнулась на пещеру жреца, где хранились предметы для жертвоприношений.

Священное место

Хант рассказал Степочкину, как туристы проложили маршрут, попавший прямиком на запретную пещеру. Якобы группа Дятлова не смогла удержаться и захватила с собой золото и пушнину. Ханты выследили алчных туристов ночью. Шаманы запустили в палатку какой-то дурман из трав, дождались, пока дятловцы выбегут на мороз, и разделались со всей группой.

Доказательства смерти

Версия Степочкина выглядит странной. Однако, в деле Дятлова и в самом деле упоминаются представители одного из мелких племен, отказавшихся помогать в поисках группы. Более того, при допросе шаманы племени не могли рассказать, где они были в ночь трагедии.

Честный советский турист

С другой стороны, у версии Степочкина есть довольно большие пробелы. Следствие так и не выяснило, куда делись якобы награбленные сокровища — ханты, конечно, могли утащить их обратно, но следов переноски предметов в снегу у палатки не нашли. Да и все члены группы Дятлова были известны в родном институте как люди честные: в ту пору высокие моральные принципы вообще были в моде у студенчества.

Ушминская загадка

Под описание Степочкина подходит лишь одно место, Ушминская пещера. Археологи и в самом деле давно знали, что место это для хантов священно. Тут часто наблюдали (и наблюдают до сих пор) появление предметов культа и религиозные подношения. Однако, спуститься вниз ребята из группы без специального снаряжения просто не могли. Приходится признать: либо дятловцы знали о пещере заранее и шли туда целенаправленно, либо обнаружили какой-то другой, неизвестный геологам маршрут.

Ритуальная казнь

В пользу версии о нападении хантов говорит и характер ран. У студентов были вырезаны некоторые части тела, изуродованы лица и вырваны языки. Все убитые находились далеко от палатки и друг от друга, будто бежали гонимые паникой. Правда, считается что обезображенные трупы — дело когтей и зубов диких животных, но какое животное могло прокопать 6 метров снега и затем так избирательно обглодать тела?

Охота на охотника

Рассказ Степочкина вновь заставил следователей приняться за давно уже закрытое дело. Тщательную проверку придется пройти и потомкам тех самых хантов, что отказывались искать пропавшую группу. Сейчас в резюме дела Дятлова значится «гибель по причине стихийной силы, преодолеть которую люди были не в состоянии». В скором времени вместо этой странной отписки могут появиться конкретные имена убийц.