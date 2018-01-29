Тест: хорошо ли вы знаете династию Романовых?

Огромной вехой в истории России без преувеличения можно назвать период правления Романовых. Эта династия стала знаковой, а дела ее царей и императоров отразились на всех аспектах жизни жителей нашей огромной страны.