Настоящая причина смерти Антона Павловича Чехова

Долгие годы считалось, что Чехов умер от туберкулёза. Но якобы современные учёные в этом сомневаются. Что же ещё могло стать причиной раннего ухода любимого русского классика?

Недавно газета «The Times» опубликовала версию европейских учёных, которые предполагают, что великий русский писатель скончался от кровоизлияния в мозг.

Напомним, что Антон Павлович скончался в гостинице немецкого курорта Баденвайлер, куда он отправился лечиться от очередного обострения туберкулёза, в возрасте 44-х лет.

Спустя более ста лет специалисты исследовали пятно крови, оставшееся на рубашке, в которой умирал классик, а также взяли пробы с рукописей Чехова. В химическом составе образцов помимо бактерий туберкулёза обнаружилось и белковое вещество, благодаря которому возникла версия о тромбе, закупорившем сосуды и вызвавшем кровоизлияние в мозг.

Таким образом, считают учёные, основная причина смерти нашего великого земляка была определена неверно, а автор бессмертных произведений ещё мог пожить какое-то время, даже с изматывающей его чахоткой.