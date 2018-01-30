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Настоящая причина смерти Антона Павловича Чехова
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Настоящая причина смерти Антона Павловича Чехова 

АиФ Ростов 30 января 2018
Фото: АиФ Ростов
Долгие годы считалось, что Чехов умер от туберкулёза. Но якобы современные учёные в этом сомневаются. Что же ещё могло стать причиной раннего ухода любимого русского классика?
Недавно газета «The Times» опубликовала версию европейских учёных, которые предполагают, что великий русский писатель скончался от кровоизлияния в мозг.
Напомним, что Антон Павлович скончался в гостинице немецкого курорта Баденвайлер, куда он отправился лечиться от очередного обострения туберкулёза, в возрасте 44-х лет.
Спустя более ста лет специалисты исследовали пятно крови, оставшееся на рубашке, в которой умирал классик, а также взяли пробы с рукописей Чехова. В химическом составе образцов помимо бактерий туберкулёза обнаружилось и белковое вещество, благодаря которому возникла версия о тромбе, закупорившем сосуды и вызвавшем кровоизлияние в мозг.
Таким образом, считают учёные, основная причина смерти нашего великого земляка была определена неверно, а автор бессмертных произведений ещё мог пожить какое-то время, даже с изматывающей его чахоткой.
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