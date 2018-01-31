Ещё
Древнейшая профессия: ювелир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Древнейшая профессия: ювелир 

Мир24 31 января 2018
Фото: depositphotos.com
31 января отмечается Международный день ювелира. Считается, что впервые идея этого праздника возникла в 2002 году на фестивале, который проходил в Костроме. А через шесть лет в Ташкенте было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира, сообщает телеканал «МИР 24».
Сама профессия — одна из самых древних. Первые украшения были найдены археологами при раскопках пирамиды египетского фараона Джосера. Он жил в III тысячелетии до нашей эры.
Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Именно там впервые была произведена резьба по камню, а также появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.
Слово «ювелир» было заимствовано из тюркского языка. Оно переводится как «умеющий гравировать».
Профессия ювелира подходит далеко не всем. Люди должны разбираться в химии и математике. При этом сложная работа требует хорошего зрения. Для поступления в учебное заведение будущие мастера также проходят обследование у нарколога и психолога. Ведь работают ювелиры с дорогими металлами и камнями.
Мир24: последние новости
СМИ: Китайская космическая станция рухнет на Нью-Йорк Прожорливая дикая лиса выпросила у рыбка весь улов Космический зонд позволил взглянуть на Землю со стороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек81
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение