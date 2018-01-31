Древнейшая профессия: ювелир

31 января отмечается Международный день ювелира. Считается, что впервые идея этого праздника возникла в 2002 году на фестивале, который проходил в Костроме. А через шесть лет в Ташкенте было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира, сообщает телеканал «МИР 24».

Сама профессия — одна из самых древних. Первые украшения были найдены археологами при раскопках пирамиды египетского фараона Джосера. Он жил в III тысячелетии до нашей эры.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Именно там впервые была произведена резьба по камню, а также появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

Слово «ювелир» было заимствовано из тюркского языка. Оно переводится как «умеющий гравировать».

Профессия ювелира подходит далеко не всем. Люди должны разбираться в химии и математике. При этом сложная работа требует хорошего зрения. Для поступления в учебное заведение будущие мастера также проходят обследование у нарколога и психолога. Ведь работают ювелиры с дорогими металлами и камнями.