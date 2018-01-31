Самый старый фонтан Белгорода

Самый старый городской фонтан прятался в маленьком дворике на Вокзальной улице. Далеко не все знают про него и даже местные жители затрудняются ответить, как и когда он появился.

По мнению краеведа А. Н. Крупенкова, странное на вид сооружение построено в начале ХХ века до революции. Двухэтажным домикам, которые скрывали вид на этот фонтан от обывателя уже более 80 лет, но по его предположению бетонная «скала» гораздо старше. Раньше рядом находился клуб железнодорожников, сейчас на его месте сарайчики и гаражи жильцов. До сноса пришедшего в негодность здания, в начале 1930-х, фонтан мог украшать аллею сбоку от входа в клуб.

Но с этой версией не согласны потомки первых жильцов этого двора. По их рассказам фонтан вряд ли мог существовать вместе с клубом. Дело в том, что и расположение, и материалы из которых он изготовлен, гораздо логичнее вяжутся с застройкой этого квартала.

Двухэтажки на Вокзальной строились для заселения партаппаратчиками и чекистами железнодорожного узла. В условиях острейшего дефицита жилых площадей двадцатых годов новенькие просторные квартиры с индивидуальными угольными сараями и гранитными погребами могли предоставить только элите.

Собака

Благоустроенный сад с фонтаном ещё более подчёркивал некоторую статусность этого квартала на фоне истерзанного гражданской войной уездного города. По мнению немногочисленных коренных жителей этот сад имеет недобрую историю и напрямую связан с расцветом режима «кровавой гэбни» в нашем городе.

Не ясно как он выглядел изначально, по воспоминаниям с 1960-х особых изменений не происходило. Композиция была выполнена из кирпича, природного камня и высококачественного бетона, удивляет сохранность верхней чаши, с виду довольно хрупкой.

Использование крупных валунов косвенно подтверждает версию о строительстве объекта в начале 1930-х — именно в это время в Белгороде широко применяли необработанный камень для сооружения бутовых фундаментов. Двухэтажки в этом месте имеют аналогичное основание из гранита и песчаника. Судя по всему в бассейне фонтана были и другие элементы, с утратой которых замысел композиции стал непонятен.

Однако жильцы, ссылаясь на воспоминания старожилов утверждают, что скульптур и конкретных образов здесь не было. На сохранившихся видах довоенного города невозможно разглядеть очертаний сооружения, видно лишь, что вокруг него была устроена круглая площадка.

Вполне возможно, что фонтан всегда был имитацией скалы — подобные ещё более простые композиции типа каменных горок успешно функционировали в довоенных белгородских садах. До сих пор сохранились остатки небольшой «горки» во дворе бывш. железнодорожного медучилища, не имеющие даже приблизительной датировки. Несколько десятилетий в фонтане не было воды, и даже удивительно, что этот кусочек старого Белгорода так долго сохранялся.

Когда-то он исправно работал, детвора даже разводила в нём мальков-рыбёшек для забавы. Пришедшие в полную негодность коммуникации для безопасности и из-за невозможности восстановления были убраны в середине 1990, под личным контролем Г. Голикова, который также озаботился бетонированием основания во избежание разрушения.

Собака

Нельзя не поблагодарить и самих жителей, которые сберегли остатки фонтана, устроили вокруг цветник и скамеечки. Всё благоустройство исчезло сразу после расселения дома.

Фонтан был разрушен при реконструкции соседствующего здания в мае 2014 г. Не смотря на свою историческую уникальность, он не являлся официальным памятником, не состоял на госохране.