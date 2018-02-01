Как женская преступная банда захватила Лондон

Преступная банда Лондона, состоявшая только из женщин

Викторианский Лондон был полон опасностей и в нем орудовали такие преступники, как Джек Потрошитель и малоизвестная сейчас банда «Сорок слонов». О последней мало кто слышал, но она состояла только из женщин, именовавших друг друга «слонихами», а обогащались дамы за счет грабежей.

В конце XIX века на территории Лондона орудовали тысячи преступников и десятки крупных банд, но возникновение группировки «Сорок слонов» заметили все, поскольку туда принимали только женщин. Они занимались грабежами крупных магазинов и буквально сорили деньгами.

Историки полагают, что преступная банда из женщин сформировалась в 1870-х в центре Лондона около таверны «Слон и замок». Вероятно, именно там периодически собирались преступницы, обсуждая новые цели и радуясь завершенным делам. Ключевым их занятием было воровство и разбои в торговых точках дорогой одежды и ювелирных украшений.

Такие магазины женщинам было очень легко обокрасть, поскольку тогда их запрещалось обыскивать и большинство продавцов надеялись на порядочность дам. Поэтому они брали сразу несколько нарядов в примерочную и надевали их на себя, а ювелирные украшения просто прятали в карманы. Возможно, название банды произошло из-за того, что в магазин обычно заходили вполне себе стройные девушки, а покидали его уже «слонихи» из-за нескольких слоев ворованных платьев. В тот период истории в свою одежду можно было успешно спрятать действительно немало всего.

“Слонихи” предпочитали действовать как в одиночку, так и небольшими группами, врываясь в магазины и срывая платья с витрин. Также иногда они отвлекали продавцов, чтобы украсть золотые украшения, а от их активности страдали не только большие магазины, но и многочисленные лавки. Охранники и продавцы были просто бессильны, даже если имели уверенность в преступных побуждениях своих клиенток.

Вызов полиции помогал продавцам в редких случаях, поскольку девушки-бандитки умели неплохо драться и задействовали в борьбе ногти и даже острые шпильки, используемые обычно для волос. Многие правоохранители лишились глаз и стали калеками в попытках схватить воровок.

Лондонские женщины и девушки шли на скользкую тропу воровки из-за страха жить в бедности с неудачливым мужем, рожая ему детей, или вовсе зарабатывать на жизнь проституцией. Поэтому их не пугал относительно непродолжительный тюремный срок за кражу. Более того, многие из «слоних» вели светскую жизнь, проводя громкие вечеринки и приобретая элитные авто. Большинство из них приходили в банду в подростковом возрасте и оставались в ней до старости. Помимо грабежей, девушки иногда промышляли похищениями вполне реальных людей и последующим шантажом с целью получения выкупа.

Историки наверняка не могут сказать, в какое именно время банда «Сорока слонов» появилась, но к 1873 они уже активно орудовали, а в некоторые периоды их существования численность преступниц достигала 70 человек. Группировка распалась к 1950-м, когда в магазины и лавки внедрили новые системы охраны и изменили закон в пользу продавцов.