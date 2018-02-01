Зачем государства меняют свои гимны

В Канаде накануне Сенат в третьем чтении одобрил законопроект, предусматривающий «гендерно нейтральные» изменения в тексте национального гимна. «Закон С-210 сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон будут внесены изменения, и в гимне слова „сынов“ (thy sons) будут изменены на „нас“ (of us)», — говорится в сообщении на сайте верхней палаты парламента.

Автором законопроекта о внесении изменений в текст гимна выступил член парламента от Либеральной партии Мориль Беланже, скончавшийся в 2016 году. В том же году проект закон одобрила палата общин. При этом текст франкоязычной версии гимна Канады менять не планируется — там нет слов, которые бы можно было различить по гендерному признаку.

За все время существования гимна «О, Канада» было инициировано 12 законопроектов, которые предусматривали «гендерно нейтральные» изменения в тексте, но все попытки изменить гимн до сегодняшнего дня были неудачными.

«МИР 24» решил вспомнить историю создания гимнов России и СССР.

История российских гимнов сравнительно молодая. Указ о главной песне страны был издан в 1816 году, а до этого в качестве гимна четверть века неофициально использовалась песня Осипа Козловского на слова Гавриила Державина «Гром победы, раздавайся!».

С 1796 года текст гимна начал выглядеть анахронично из-за строчки «Зри, премудрая царица». Она потеряла бессмысленной после смерти Екатерины II.

В связи с этим в 1816 году на смену «Грому победы» пришло стихотворение Василия Жуковского «Молитва русских», при этом оно было положено на мелодию гимна Великобритании. Слова «Боже, царя храни! Славному долгие дни дай на земли» были особенно актуальными после века дворцовых переворотов.

Между тем отношения России и Великобритании были в то время далеки от идеальных — тем более что следующий император Николай I вообще не жаловал Европу.

В 1833 году он потребовал написать русскую музыку к словам. В результате была выбрана мелодия придворного композитора Алексея Львова. При этом Жуковскому пришлось радикально переделать текст под новый мотив. В результате в итоговый вариант гимна вошло шесть строк:

Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь православный! Боже, Царя храни!

Этот текст повторялся три раза.

В 1917 году империя рухнула, а с ней и ее гимны (в качестве неофициальных использовались песня на стихи Михаила Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе» и марш Преображенского полка петровских времен).

Временное правительство сразу отказалось от старого гимна и в качестве временного варианта выбрало «Преображенский марш». Автор музыки неизвестен, слова на нее были написаны гораздо позже, чем музыка, и в качестве гимна не использовались. Этот марш до сих пор звучит при выносе Знамени Победы 9 мая.

Наряду с маршем преображенцев российским гимном была «Рабочая Марсельеза» с текстом Петра Лаврова на французскую музыку Руже де Лиля, которая позднее была адаптирована Александром Глазуновым под русский текст. Слова «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног» лучше соответствовали тогдашнему умонастроению.

Большевики ничего против «Марсельезы» не имели, но масштаб стихов Лаврова «От Днепра и до Белого моря, и Поволжье, и Дальний Кавказ» казался им мелковатым — они бредили мировой революцией. С 1918 по 1943 год гимном России, а потом и СССР был «Интернационал».

Идеи интернационализма не выдержали проверки Второй мировой войной. «Война против фашизма» быстро сменилась «войной против немцев», а сама война получила название Великой Отечественной. Кроме того, вернулись офицерские звания, прекратились гонения на церковь. В час опасности государство вернулось к истокам. Эти тенденции затронули главную мелодию страны. В 1944 году главной песней страны стал текст Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана на написанную ранее музыку Александра Александрова «Гимн партии большевиков». В тексте были такие понятия, как «Союз нерушимый республик свободных», «Отчизна», «Отечество», «Великая Русь», при этом о мировой революции уже никто не вспоминал.

В 1956 году прошел знаменитый XX съезд КПСС , на котором Никита Хрущев раскритиковал культ личности Сталина. Строки «Нас вырастил Сталин — на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил» перестали устраивать власть и общество. В связи с этим стали исполнять без слов.

Через 20 лет власти попросили Михалкова изменить текст. В новом варианте уже не было имени Сталина, а также исчезли слова «армия», «битвы», «подлые захватчики», зато появилась «победа бессмертных идей коммунизма». Так появился гимн СССР, который помнит большинство россиян.

Очередные перемены произошли накануне распада Советского государства в 1990 году. Все союзные республики, кроме РСФСР, имели свой гимн. Борис Ельцин поручил устранить этот пробел, в результате предпочтение было отдано бессловесной «Патриотической песне» Михаила Глинки . Эту музыку известный русский композитор писал как вариант гимна в 1833 году, однако тогда победил вариант Львова. Несмотря на то, что существует несколько вариантов текста на эту музыку, официально гимн исполнялся без слов.

В 2000 году с приходом к власти Владимира Путина вновь появилась потребность перемен. И снова пригодился опыт Сергея Михалкова, который адаптировал свой текст к новой реальности. В результате появился новый старый гимн — пожалуй, самый спокойный из всех российских гимнов. В тексте вместо Ленина появляется Бог, исчезают «грозы», «торжество» и указание на центральную роль Руси. Зато появился «союз народов».

Как видим музыка и текст главной мелодии государства менялись в зависимости от происходящих в стране событий. И вряд ли можно быть уверенным в том, что нынешний российский гимн будет существовать на века и не претерпит изменений после очередной смены власти.