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Найдены древние скелеты, уложенные по спирали
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Найдены древние скелеты, уложенные по спирали 

Газета.Ru 5 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Мексиканские археологи обнаружили 2400-летнее захоронение уложенных по спирали 10 скелетов на территории округа Тлаплан. О находке сообщается на сайте Мексиканского национального института антропологии и истории.
Археологи полагают, что находка, очевидно, связана с ритуальными церемониями того времени. Скелеты принадлежат людям разного возраста, от одномесячного младенца до старика. Голова одного из скелетов покоится на груди другого, руки еще одного скелета прижаты к спине другого. Также исследователи нашли на месте захоронения глиняные горшки и округлые чаши.
Похороненные здесь люди принадлежали группе, населявшей округ на протяжении около 500 лет в 700-200 гг. до н. э. В это время в Мексике появилось несколько крупных цивилизаций, в том числе ольмеки и сапотеки. Некоторые черепа и зубы деформированы — это было распространенной практикой среди сообществ Мезоамерики, такие изменения могут указывать на социальный статус, пол или попытку приблизить образ усопшего к образу божеств.
Пока что неизвестно, как умерли эти люди и произошло ли это одновременно. Если удастся это установить, находка позволит узнать больше о жизни общества в доацтекский период и о погребальных ритуалах того времени.
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