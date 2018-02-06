Расшифрованы секретные письма Фердинанда II

Спустя 500 лет ученым и историкам удалось разгадать шифр, используемый испанским королем Фердинандом II Арагонским в своих письмах к военачальнику Гонсало Фернандесу де Кордова.

Долгие годы код не мог быть расшифрован в связи с пропажей таблицы замещения, которой пользовался Фердинанд для маскировки отправляемого текста.

Письма были составлены с помощью 88 символов и 237 сочетаний букв. Угрозы, приказы и инструкции по ведению военных действий — основные составляющие переписки.

Фрагменты шрифтов, обнаруженные в письмах 1502-го и 1506-го годов помогли ученым разобрать большую часть письменного диалога короля и военачальника.