Тест: угадайте героиню книги по цитате

Мировая литература изобилует красавицами: несчастными, коварными, беспечными. И писатели не жалеют слов, дабы подробно описать их прелести. Пройдите наш тест и попробуйте угадать героиню по цитате, описывающей ее внешность.