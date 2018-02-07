Первые британцы были смуглыми и голубоглазыми

Первые британцы были смуглыми и голубоглазыми, выяснили выяснили ученые из Музея естественной истории и Университетского колледжа Лондона на основе ДНК-анализа. Результаты работы были опубликованы на сайте музея.

Для анализа исследователи использовали ДНК мужчины, жившего 10 тыс. лет назад. Останки так называемого чеддарского человека были найдены в 1890 году в пещере Гофа в ущелье Чеддар в британском графстве Сомерсет. Это древнейший полностью сохранившийся скелет человека, найденный в Британии. Чтобы взять материал для исследования, ученые просверлили небольшое отверстие в черепе.

Выяснилось, что чеддарский человек имел довольно темную кожу и голубые глаза. Ранее предполагалось, что он был светлокожим и кареглазым. Анализ показал, что племя, к которому принадлежал чеддарский человек, мигрировало на территорию Британии в конце ледникового периода, а его ДНК связана с людьми, населявшими в то время современные Испанию, Венгрию и Люксембург.

Результаты показывают, что светлая кожа стала характерной чертой жителей северной Европы позже, чем считалось ранее. С помощью 3D-печати ученые воссоздали бюст чеддарского человека.