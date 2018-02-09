Почему не сходятся версии подвига «Молодой гвардии»

9 февраля 1943 года в оккупированном фашистами Краснодоне были казнены участники подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».

Организация полгода не дававшая покоя немецко-фашистским оккупантам в маленьком шахтерском городке на Луганщине, в советское время была абсолютной иконой, как и несчетное число других советских полу-исторических, полумифологических эпизодов Великой Отечественной.

Во всех таких случаях, будь то подвиги «малоземельцев», Зои Космодемьянской, Александра Маресьева и сотни других, советская историография брала реальные события, которых не представляло труда отыскать за четыре года великой войны.

Но попадая в руки советских официальных историков, писателей, кинорежиссеров, эти события часто ретушировались и редактировались таким образом, что и сами их герои (кто остался в живых) порою себя с трудом могли узнать. Пропаганде были не интересны реальные люди, их мотивации, их чувства, их слабости.

Так в религии изготавливались жития святых. Советской «религии» тоже были нужны свои святые, и недостатка в них не было.

Об этом было известно еще тогда, когда еще оставалось в этой жизни достаточно большое число людей, кто лично участвовал в событиях, описываемых в «житиях», а кто-то даже лично знал их героев. В случае с «Молодой гвардией» таких было десять человек. Последняя свидетельница тех событий умерла в 2008 году.

Официальная история: Подпольные антифашистские группы молодёжи «Звезда», «Серп», «Молот» и другие возникли в Краснодоне сразу после оккупации города войсками нацистской Германии 20 июля 1942 года. В конце сентября 1942 года эти группы объединились в единую организацию «Молодая гвардия», во главе которой стал Олег Кошевой

Почему в этой версии сомневаются историки: Весной 1943 года в Краснодон направляют специальную комиссию для сбора материалов о «Молодой гвардии», и уже в апреле о ней выходит первая книга (авторы Владимир Лясковский и Михаил Котов ). Поскольку Краснодон был освобожден от немцев в феврале того же года, эта книга писалась буквально «на коленке», и ждать от нее какой-то мало-мальски исторической точности было бы наивным. Официальная версия не только неправильно указывает имена лидеров организации, но также ставит клеймо предателей на людях, таковыми не являвшимися.

Современная версия: Один из подпольщиков, Виктор Третьякевич, объединил отдельные подпольные группы в «Молодую гвардию». Именно он, а не «официальный» комиссар Олег Кошевой, и был главой организации. Кроме того, участников «Молодой гвардии» было едва ли не вдвое больше, чем это описано в официальной историографии, но эти люди оказались обойдены в признании своих заслуг перед партизанским движением. В то же время ряд людей, обвиненных в предательстве «Молодой гвардии», были вынуждены несколько десятилетий носить это клеймо, пока не были реабилитированы.

И это был, наверное, единственный случай в истории, когда художественное произведение самым серьёзным (в том числе негативным) образом сказалось на судьбах многих реальных людей, упомянутых на его страницах.

Массовую известность «Молодая гвардия» получила не благодаря наспех написанной книге Лясковского и Котова, а после выхода романа А. Фадеева (1946 год). По мотивам романа была даже поставлена опера (1947 — на украинском языке, переведена на русский в 1950).

Фадеевская «Молодая гвардия», будучи произведением документально-художественным, не претендовала на полную историческую достоверность изложения, как и одноименный фильм по мотивам романа (1948).

«Молодой гвардии» в историческом смысле «повезло», что на нее нашелся талантливый писатель, которому лично глава партии поручил эту тему разработать — потому что, по совершенно точным данным военных историков, подобных подпольных групп на оккупированных территориях СССР действовало около трех с половиной тысяч, рассказал «Ридусу» доктор исторических наук Олег Назаров

«Здесь имело место сугубое стечение обстоятельств. Когда советские войска освободили Краснодон, первым секретарем Компартии Украины был Никита Хрущев. Ему доложили об этой группе, и он немедленно передал информацию Сталину. А поскольку такая информация была первая в своем роде, то Сталин немедленно распорядился взять ее «в работу». На другие группы подпольщиков в других городах, которые, возможно, были ничуть не менее героическими, чем краснодонцы, просто не нашлось своих Фадеевых», — говорит он.

Из-за того, что Александр Фадеев писал свою «Молодую гвардию» по горячим следам, не имея на руках всех документов, будучи ограничен жестким, как бы сейчас сказали, дедлайном, и еще более жесткими рамками партийной идеологии, роман и получился не вполне историчным, указывает Назаров.

«Это никоим образом нельзя ставить Фадееву в вину. Молодогвардейцы в его изображении — это, безусловно, идеализированные образы советской молодежи, какой ее хотели видеть современники. Но он ведь не историческую диссертацию писал, а художественное произведение! Он и сам никогда не утверждал, что его герои полностью соответствуют реальным прототипам», — вступается за Фадеева историк.

Но именно это роман в сознании советских людей стал «настоящей» историей. Именно после его публикации по всей стране стали возникать «молодогвардейская» топонимика, не увядшая и в позднесоветское время (тогда появились издательство «Молодя гвардия» и одноименный книжный магазин в Москве).

Это не удивительно: ведь «Молодая гвардия» была вторым по издаваемости произведением литературы за всю историю СССР.

Мало того, что вы написали беспомощную книгу, вы написали ещё идеологически вредную книгу. Вы изобразили молодогвардейцев чуть ли не махновцами. Но разве могла существовать и эффективно бороться с врагом на оккупированной территории организация без партийного руководства? — И. Сталин — А. Фадееву Интересно, что Иосиф Сталин этот роман не принял — но, конечно, не за его художественные или фактические огрехи.

Довольно близко к тому, как реальная история преломилась в позднейшем художественном исполнении и заняла в общественном сознании ведущую роль, оттеснив реальные описания в разряд апокрифов, располагается и история одесских подпольщиков.

Борьба одесских партизан, скрывавшихся в катакомбах, с немецкими и румынскими оккупантами описана в романе Валентина Катаева «За власть Советов (Катакомбы)» (1949, одноименный фильм снят в 1956).

Но, в отличие от имеющих реальных прототипов героев Краснодона у Фадеева, катаевские персонажи вымышлены все до последнего, перекочевав туда из более ранних произведений писателя. Просто Катаев никогда и не претендовал на историческую достоверность своего произведения. Может быть, поэтому одесским молодым (и не только молодым) подпольщикам повезло меньше в плане «канонизации», как это случилось с городскими партизанами из Краснодона.