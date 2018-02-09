Как советские солдаты взяли в плен Фридриха Паулюса

В истории Великой Отечественной войны до сих пор остается масса темных пятен и спорных моментов. Ломают копья историки на научных диспутах и простые россияне, сидя на кухнях. Вокруг многих из них сложилось такое невероятное количество легенд, что сложно отличить правду от вымысла или мифа. Корреспонденты «ВМ» постараются, используя архивные данные, экспонаты из запасников музеев, а также свидетельства экспертов-историков, восстановить отдельный эпизоды Великой Войны. И донести до читателей правду о страшных событиях тех огненных лет. Первое из них — это пленение немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса и завершение Сталинградской битвы, 75-летие Победы в которой мы отметили несколько дней назад.

Мне повезло — я жил в одном подъезде с известным советским фотокорреспондентом Георгием Зельмой . В годы войны он несколько месяцев провел в Сталинграде — снимал героев сражения. Он рассказывал, что в финальной стадии битвы, когда был взят в плен фельдмаршал Фридрих Паулюс, из-за неразберихи звания Героя Советского Союза тем смельчакам так и не дали. И вообще много рассказывал про войну — не оперируя не сухими и безжизненными цифрами и датами, а про разные бытовые мелочи, из которых обычно складывалась жизнь солдат и офицеров.

Сейчас, когда в связи с такой значимой датой все вспоминают пленение Паулюса, звучит и имя маршала Константина Рокоссовского — в народе говорят, что, мол, «гордый Паулюс сдал свою личное оружие только маршалу в руки».

Как сказал доктор исторических наук Олег Будницкий , фельдмаршала пленил самый обычный подполковник.

— Паулюса взял в плен замполит 38-й отдельной мотострелковой бригады 64-й армии Южного Фронта Леонид Винокур, — рассказал Будницкий. — Любой желающий может прочитать представление к награде (так называемый «Наградной лист») Винокура Леонида Абовича на сайте «Память народа», где говорится, что 31 января 1943 года товарищ Винокур сам лично, пренебрегая явной опасностью для жизни, ворвался в здание. Бесцеремонно потребовал от генерал-фельдмаршала Паулюса сложить оружие и немедленно сдаться в плен. Если полностью читать представление к награде, то ощущается некая бравада и легкое преувеличение. Но есть и более точные документы — если взять в руки издание «Сталинградская битва: свидетельства участников и очевидцев», изданное в Москве в 2015 году, то становится ясно, что ни у кого не было уверенности, что Фридрих Паулюс не улетел из города.

Однако разведка донесла, что вражеский военачальник и его штаб укрылись в подвале большого универмага. Первым их обнаружил старший лейтенант Федор Ильченко — он доложил «по инстанции», и к нему тут же приехал Леонид Винокур. Бравый подполковник взял с собой четверых офицеров и они прошли в подвал. Однако высокомерный фельдмаршал разговаривать с ними не стал — передал все полномочия по ведению переговоров генерал-майору Фридриху Роске. Между подполковником и генерал-майором состоялась беседа, Паулюс сдал свое оружие Роске, тот отдал Винокуру (а потом передал его Никите Хрущеву).

Далее фельмаршала «передавали по эстафете» — он встречался со многими советскими генералами. Но в плен его взял подполковник-москвич. Хотя в представлении его предлагают наградить званием Героя Советского Союза — вместо этого ему дали Орден Ленина. А вот на личном автомобиле Паулюса Константин Рокоссовский некоторое время ездил — этому есть подтверждения очевидцев.

Как утверждает писатель Михаил Лев, лично друживший с Леонидом Винокуром, в войсках после капитуляции окруженных немцев сразу же распространилась частушка: «Будет помнить вся немчура и Адольф, собачий хрен, как солдаты Винокура взяли Паулюса в плен». Леонид Винокур прошел всю войну, демобилизовался в 1946 году, жил и работал в Москве и ушел из жизни в 1972 году. Был похоронен на Новом Донском кладбище. О его подвиге писали только один раз — есть публикация в газете «Эйникат» («Единство»), малотиражном издании Еврейского антифашистского комитета, выходившем в 1942-1948 годах. 21 февраля 1948 года там опубликован портрет Леонида Винокура и небольшая статья, рассказывающая о его подвиге.

Паулюс после сдачи в плен вместе с другими 24 генералами был помещен в специальный лагерь в Красногорске. Для высших чинов вермахта, оказавшихся в руках красноармейцев, было построено специальное здание.

Высшие немецкие офицеры, согласно приказу РККА, могли вести спокойную санаторную жизнь — играли в шахматы, слушали патефон, гуляли по территории лагеря. Из неудобств — ну разве что спали на солдатских кроватях по несколько человек в комнате. У фельдмаршала, кстати, была отдельная комната, личный ординарец и повар. Даже к работам их, согласно секретному приказу, можно было привлекать только с их согласия.

Советское командование было заинтересовано, чтобы они агитировали других немецких солдат и офицеров прекратить войну. Однако Фридрих с обличениями не спешил — только после неудачного покушения на Гитлера, которое совершили люди, которых он хорошо знал, пленный фельдмаршал стал агитировать за прекращение войны и даже выступал на Нюрнбергском процессе. На родину ему удалось вернуться только в 1953 году — после смерти Сталина. В Мемориальном музее немецких антифашистов жизнь Паулюса и плененных немецких генералов представлена довольно полно — осталась пара его перчаток.

Чтобы непривычные к русской зиме немцы не страдали от холода, им выдавали особого образца шапки-ушанки, отороченные заячьим мехом. Одну из таких шапок можно увидеть в музейной экспозиции. Также там есть снимки и других лагерей для пленных солдат вермахта — и условия жизни в них несопоставимы с теми, в которых содержались советские солдаты у фашистов.