Неожиданные факты о стриптизе

9 февраля 1893 года, ровно 125 лет назад, в легендарном парижском кабаре "Мулен Руж" впервые в современной истории был показан стриптиз. О происхождении этого танца и о том, как его восприятие менялось на протяжении многих лет ‒ от непристойного и противозаконного действа до самостоятельного направления в спорте.

Существует несколько версий того, когда и где состоялось первое исполнение эротического танца с обнажением, впоследствии ставшее известным как стриптиз. Самая распространенная версия гласит, что это произошло во время вечеринки студентов художественных училищ в кабаре "Мулен Руж", открытом за четыре года до того на границах увеселительного района Монмартр в Париже.

В ходе праздника одна из натурщиц, разгоряченная шампанским, прыгнула на стол и медленно разделась под звуки музыки, представ перед публикой в своем "профессиональном" костюме. Танец девушки не остался безнаказанным: ее тут же арестовали за непристойное поведение и отвезли в полицейский участок, где оштрафовали на сотню франков (приличная на тот момент сумма). Действия полиции вызвали гнев и протесты студентов, вскоре и вовсе вылившиеся в беспорядки.

Стоит отметить, что даже для известных свободой нравов парижан музыкальные номера с обнажением были в то время чем-то совершенно новым: до появления стриптиза в его современном виде верхом эротики являлся "Канкан" ‒ танец, в ходе которого вся обнаженность, на которую могли рассчитывать мужчины, ограничивалась ножками соблазнительных танцовщиц. Случай со студентами открыл их взорам новые горизонты ‒ с тех пор стриптиз начал стремительно завоевывать популярность, постепенно распространяясь по всей планете зачастую даже вопреки законодательным запретам.

Студенты вышли победителями в схватке консерватизма со свободолюбием ‒ после скандала запрет на стриптиз был снят.

Конечно, эротический танец, нередко включавший в себя и обнажение, был придуман не в конце XIX века. В том или ином виде стриптиз существовал еще с незапамятных времен. Зачастую древний танец-обнажение носил культовый характер. Так было в случаях с индийскими храмовыми танцовщицами баядерами, а также египетскими последовательницами культа Осириса, обнажавшимися в танце в результате ритуального жертвоприношения.

AP/Thibault Camus

Еще один древний прототип стриптиза ‒ так называемый танец осы, во время которого замотанная в покрывала девушка под музыку снимала их с себя, имитируя поиск запутавшейся в ее одежде осы (этот танец был возрожден в конце XIX века).

Танец с раздеванием существовал в Вавилоне и Древнем Риме. Правда, блюстители морали, боровшиеся с обнажением, находились во все времена. Широко известна история знаменитой афинской натурщицы и гетеры Фрины. Отличавшаяся необычной для своей профессии скрытностью и стыдливостью и предпочитавшая в повседневной жизни плотные, закрытые одежды, девушка обнажалась лишь дважды в год во время мистерий, скидывая с себя одежду на ступеньках храма и совершая ритуальное купание в честь богов.

Служившая предметом восхищения и вдохновлявшая скульпторов, она была обвинена в нечестивости одним из своих отвергнутых ухажеров. Избежать наказания в виде смертной казни Фрине помогла красота: в качестве последнего аргумента перед судом ее защитник, оратор Гиперид подвел подсудимую к барьеру и сорвал с нее одежду. Воочию лицезрев неземную красоту гетеры, судьи не решились признать девушку виновной (это противоречило бы представлениям греков о прекрасном).

Вскоре после своего возрождения в конце XIX века эротический танец подарил миру не одну известную танцовщицу. Среди них ‒ легендарная Мата Хари , мистификаторша и шпионка, "в угоду Шиве" обнажавшаяся на сцене, усыпанной лепестками роз. Другая звезда эпохи расцвета кабаре ‒ темнокожая танцовщица и певица Жозефина Бейкер , в своей знаменитой банановой юбочке выступавшая в парижском варьете "Фоли-Бержер".

Среди русских "предтеч" стриптиза можно назвать знаменитую Иду Рубинштейн ‒ актрису и танцовщицу, исполнившую 20 декабря 1908 года в рамках постановки драмы Оскара Уайльда "Саломея" танец семи покрывал. Разворачивая одно за другим тяжелые парчовые покрывала, в конце выступления танцовщица оставалась на сцене в легком платье, состоявшем из рядов цветных бус по эскизу Леона Бакста. Именно танец семи покрывал, впервые внесший в балет эротику, мгновенно прославил Рубинштейн и стал плацдармом для ее международной карьеры. Прозванная черной Венерой, она познакомила парижскую публику с чарльстоном, а для немецких нудистов стала символом свободы. Использовавшая в своих танцах множество элементов, вошедших в практику лишь годы спустя, она во многом опередила свое время. Завоевавшая огромную популярность и даже успевшая отпраздновать на сцене 50-летний юбилей сценической деятельности, Бейкер стала первой и единственной американкой, похороненной во Франции с воинскими почестями.

Несмотря на востребованность и интерес у публики, стриптиз был разрешен не везде. Например, в Великобритании в 1930-е годы во время зарождения первых шоу с обнаженными танцовщицами был введен запрет на танцы без одежды. Чтобы обойти этот закон, обнаженные модели стали появляться на сцене в рамках статичных "живых картин" или стоящими на движущихся устройствах. Законы изменились в пользу обнажения лишь в 1960-е годы, что тут же спровоцировало в стране бум стрип-клубов. Похожая ситуация наблюдалась и в Соединенных Штатах.

AP/Keystone/Martial Trezzini

Официальное разрешение и активное распространение стриптиза в конце 1960-х довольно быстро свели его в Штатах к разряду дешевого и низкопробного действа, удела выходцев из рабочего класса. Это спровоцировало появление к концу 1990-х годов нового направления ‒ необурлеска, возрождавшего традиции классического бурлеска первой половины ХХ века и перемещавшего акцент с чисто эротического шоу на танцевально-развлекательное комедийное действо, где частичное обнажение являлось лишь одним из элементов шоу.

Развитие стриптиза привело к популярности танца с шестом ‒ в конце ХХ века его исполняли в основном в канадских танцевальных клубах. Из Канады танец распространился по всему миру. В некоторой степени именно его популярность помогла "вырасти" в самостоятельное направление шестовой акробатике, в рамках которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах, сочетая в своем выступлении элементы акробатики, хореографии и спортивной гимнастики.

В последние годы пилонный танец развивается как отдельная форма акробатики, а также самостоятельное спортивное направление, входящее в состав дисциплин воздушно-силовой атлетики. К настоящему моменту существуют отдельные соревнования по этой дисциплине, а сам артистический танец на пилоне сосредоточен на выполнении трюков и не имеет ничего общего с эротикой и обнажением.