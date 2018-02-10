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Загадки униформы: о чем говорят цвета спецодежды
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Загадки униформы: о чем говорят цвета спецодежды 

Trendymen 10 февраля 2018
Фото: depositphotos
Вы когда-нибудь задумывались, отчего наши полицейские внезапно переоделись в черное? А стоило бы. Форменная одежда никогда не придумывается просто так, даже для выбора цвета есть свои причины. К примеру, полосатые робы заключенных вообще восходят к средневековым верованиям о ведьмах, роба хирурга сделана такой для пользы дела, а лесники и вовсе носят такую униформу потому, что были когда-то морским ведомством. Благодаря этому небольшому руководству вы теперь сможете лучше разобраться в скрытых сигналах, которые посылает знающим униформа.

МЧС

Цвет: темно-синий
Естественным стилем для форменной одежды сотрудников МЧС был выбран стандартный крой и прямой силуэт. Цвета же остались прежние: темно-синий и серо-синий для костюмов — это классический выбор цвета для военизированной организации.

Полиция

Цвет: черный
Милиция традиционно носила форму темно-синего цвета. Так повелось еще с 1940 года: особым указом Верховного главнокомандующего милиционерам предписывалось обмундирование именно этого цвета. С трансформацией милиции в полицию форма стала черной, в подражание униформе полицейских других стран — так иностранцы на улице сразу поймут, к кому обращаться.

Хирурги

Цвет: зеленый, синий
До 1914 года хирурги гордо носили белоснежные накрахмаленные халаты. Однако, при операции этот цвет мешал врачу сосредоточиться и мог даже ослепить при взгляде на коллегу. Было решено придерживаться более темных тонов, классикой считаются зеленые и синие цвета.

Заключенные

Цвет: серый
Честно говоря, особого смысла делать форму заключенных серой просто нет. Разве что грязи на ней не заметно. Многие страны стараются наряжать провинившихся граждан в яркие одежды, чтобы целиться было проще, а классикой считается полосатая униформа.

Лесники

Цвет: зеленый
По некоторым данным, в 2017 году лесники вновь вернут себе зеленую форму и получат кортики с головой совы на рукояти. Дело в том, что когда-то лесная служба была лишь подразделением адмиралтейства, отсюда и кортики. Цвет же, естественно, связан с лесом.
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