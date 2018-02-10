Загадки униформы: о чем говорят цвета спецодежды

МЧС Вы когда-нибудь задумывались, отчего наши полицейские внезапно переоделись в черное? А стоило бы. Форменная одежда никогда не придумывается просто так, даже для выбора цвета есть свои причины. К примеру, полосатые робы заключенных вообще восходят к средневековым верованиям о ведьмах, роба хирурга сделана такой для пользы дела, а лесники и вовсе носят такую униформу потому, что были когда-то морским ведомством. Благодаря этому небольшому руководству вы теперь сможете лучше разобраться в скрытых сигналах, которые посылает знающим униформа.

Цвет: темно-синий

Естественным стилем для форменной одежды сотрудников МЧС был выбран стандартный крой и прямой силуэт. Цвета же остались прежние: темно-синий и серо-синий для костюмов — это классический выбор цвета для военизированной организации. Полиция

Цвет: черный

Милиция традиционно носила форму темно-синего цвета. Так повелось еще с 1940 года: особым указом Верховного главнокомандующего милиционерам предписывалось обмундирование именно этого цвета. С трансформацией милиции в полицию форма стала черной, в подражание униформе полицейских других стран — так иностранцы на улице сразу поймут, к кому обращаться. Хирурги

Цвет: зеленый, синий

До 1914 года хирурги гордо носили белоснежные накрахмаленные халаты. Однако, при операции этот цвет мешал врачу сосредоточиться и мог даже ослепить при взгляде на коллегу. Было решено придерживаться более темных тонов, классикой считаются зеленые и синие цвета. Заключенные

Цвет: серый

Честно говоря, особого смысла делать форму заключенных серой просто нет. Разве что грязи на ней не заметно. Многие страны стараются наряжать провинившихся граждан в яркие одежды, чтобы целиться было проще, а классикой считается полосатая униформа. Лесники

Цвет: зеленый

По некоторым данным, в 2017 году лесники вновь вернут себе зеленую форму и получат кортики с головой совы на рукояти. Дело в том, что когда-то лесная служба была лишь подразделением адмиралтейства, отсюда и кортики. Цвет же, естественно, связан с лесом.