Тест: помните ли вы астрономию?

В древности люди верили, что боги живут среди звезд, сейчас человечество само устремилось к ним, открывая все новые удивительные факты. Возможно, мы все когда-нибудь переселимся на Марс, будем устраивать межпланетные гонки на кольцах Сатурна, и отдыхать в Туманности Андромеды. Но, будем скромнее. На первых порах нам хватит и Солнечной системы.

Возможно, вы с детства мечтали исследовать комические глубины и зачитывались фантастикой. Или вас устраивала концепция трех китов и черепахи. Но пройти мимо базового курса астрономии вы не могли.

Сколько спутников у Венеры или Юпитера, когда открыли Уран? Вы помните ответы на эти вопросы?

Предлагаем вам пройти наш тест и освежить свои астрономические знания.