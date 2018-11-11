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Тест: помните ли вы астрономию?
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Тест: помните ли вы астрономию? 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
В древности люди верили, что боги живут среди звезд, сейчас человечество само устремилось к ним, открывая все новые удивительные факты. Возможно, мы все когда-нибудь переселимся на Марс, будем устраивать межпланетные гонки на кольцах Сатурна, и отдыхать в Туманности Андромеды. Но, будем скромнее. На первых порах нам хватит и Солнечной системы.
Возможно, вы с детства мечтали исследовать комические глубины и зачитывались фантастикой. Или вас устраивала концепция трех китов и черепахи. Но пройти мимо базового курса астрономии вы не могли.
Сколько спутников у Венеры или Юпитера, когда открыли Уран? Вы помните ответы на эти вопросы?
Предлагаем вам пройти наш тест и освежить свои астрономические знания.
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