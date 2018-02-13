Как праздновали 14 февраля в Средневековье

День влюбленных сегодня — это в лучшем случае свидание, романтический ужин и обмен валентинками. В Средние века 14 февраля проходило куда веселее и уж точно несло гораздо больше смысла. А еще это был очень народный праздник, пропитанный фольклором и суевериями.

Вот несколько средневековых традиций празднования Дня святого Валентина, которые сегодня покажутся странными, но уж точно не скучными. 1. Дарить перепелиное яйцо в знак романтики

В средневековой Европе считали, что в День святого Валентина птицы находят себе пару на ближайший год. По первой увиденной в этот день пташке суеверные девушки определяли тип своего будущего партнера. Романтические натуры писали витиеватые стихи и устраивали торжества, в которых главной темой, конечно же, была любовь. Ну и какой же праздник без угощений? На стол подавалось все для стимуляции плодородия: экзотические фрукты, фазан, а особой романтикой считалось подарить предмету обожания перепелиное яйцо. Да, по сравнению с шоколадом или устрицами выглядит бледновато, но такие уж у средневековых людей были представления о прекрасном. 2. Украшать дома фонарями из репы

Здесь День влюбленных подозрительно напоминает другой популярный праздник. В средние века никто не ныл, что у него нет пары на 14 февраля, — этот день был создан, чтобы ее найти. Поэтому люди надевали лучшие наряды и отправлялись на вечеринку. К одежде прикреплялись специальные жетоны с символами любви. Это мог быть знак бесконечности или пафосная фраза «Любовь побеждает всех» на латыни. Банкетный зал украшали фонариками из репы. Звучит не очень романтично, но свечи, как известно, спасут самый прозаичный вечер. 3. Выбор партнера с помощью лотереи

Полагают, что эта практика возникла у древних римлян, но ее документальное подтверждение нашлось лишь в Британии 17 века. О «Лотерее Дня святого Валентина» упоминал французский литератор Анри Миссон в конце 1600-х годов. На вечеринках люди писали имена друг друга на бумажках, которые были разделены по полу и перемешаны в двух горшках. Тот, чье имя попадалось на карточке, проводил с партнером весь вечер. Как ты догадываешься, идея довольно запутанная, так как фактически у одного человека получается два избранника: тот, которого он вытянул, и тот, кому достался. Как отмечает Миссон, мужчины чаще ходили с женщиной, имя которой написали, а не с той, кто вытянула их. Вот же хитрецы. Кавалеры угощали возлюбленных все теми же перепелиными яйцами и несколько дней носили на груди или рукаве бумажку с именем счастливицы. Нередко это маленькое развлечение заканчивалось интрижкой или большой любовью. 4. Любовное зелье из лука и земляных червей

Любовные эликсиры в принципе были популярны в Средневековье, а уж 14 февраля сам Валентин велел напоить кого-нибудь этим зельем. Как ни странно, самыми популярными ингредиентами были продукты, которые сейчас перед свиданием строго запрещены: лук, чеснок, мускус и мирт. Хотя, были и более экстравагантные деликатесы. Если хочешь получить предложение на День влюбленных или усилить чувства своего благоверного, записывай рецепт. Земляных червей вместе с луком пореем нужно растолочь в однородную кашицу. Готово. Если твой любимый из 16 века, то покорно примет это угощение. 5. Валентинки на шелке и кружевах

А вот это уже оценили бы и в наше время. Действительно искусные валентинки появились в Америке в период гражданской войны. Солдаты отправляли девушкам послания с кружевными лоскутами, за которыми скрывались изображения влюбленных парочек.

Однако традиция отправлять валентинки сложилась еще в викторианскую эпоху. В канцелярских магазинах продавали модную сатиновую и кружевную почтовую бумагу с романтическими подписями. 6. Выйти замуж за первого встречного

Эта традиция юмористически отражена в шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь». Одна из героинь, Титания, под действием зелья влюбляется в первого, кого видит после пробуждения, а именно в местного ремесленника с ослиной головой. Как сложилась судьба девушки, ты дочитаешь сама, если еще не знаешь. Шутки шутками, но приходилось идти на хитрость, чтобы хоть как-то повлиять на выбор избранника. Так, автора дневника о повседневной жизни лондонцев Сэмюэл Пипс весело сообщает, что его будущая жена вышла из дома 14 февраля с закрытыми глазами, чтобы случайно не увидеть рабочих, которые делали ремонт. 7. Гадание по лавровым листьям и глине

Средневековый День святого Валентина напоминал знакомые нам рождественские гадания. Пожалуй, выяснять имя суженого на 14 февраля даже логичней. В сборнике английского фольклора отмечается, что накануне Дня влюбленных люди писали имена потенциальных избранников на лавровых листах, клали под подушку и надеялись, что настоящая любовь придет к ним во сне. Была еще одна милая игра, в которой принимали участие люди обоих полов. Имена претендентов на счастливую семейную жизнь писали на бумаге, которую заворачивали в глину. Получившиеся шарики бросали в емкость с водой. Чье имя быстрей всплывет, тот и станет твоим супругом.

Стоит признать, что современный День святого Валентина напрочь лишен традиций и не обладает духом авантюризма. Сегодня это преимущественно праздник пар, а ведь раньше одиночки не падали духом, а смело отправлялись на поиски своей половины или приключений.