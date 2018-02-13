Как люди пытались связаться с мертвыми

Есть ли жизнь после смерти? Может, мы перерождаемся в другое существо или человека? А быть может, всех нас ждет участь стать лишь кормом для червей? Достоверно на эти вопросы не сможет ответить ни один человек, но эта тайна мучает людей уже не одно столетие.

Наши предки пытались узнать, есть ли жизнь после смерти, с помощью науки, а некоторые способы были и вовсе причудливыми.

Не обошлось и без шарлатанов, которые не упустили возможности нажиться на человеческой наивности и утверждали, что нашли способ связываться с миром мертвых. 1. Мошенники, которые научились фотографировать духов

Мы живем в мире технологий, где ты можешь сделать качественную фотографию на телефон, а затем обработать ее в фотошопе и на выходе получить нечто, что будет в корне отличаться от оригинала. Можно добавить что угодно: горы на задний фон, щупальца гиганта, который напал на город, увеличить грудь своей девушке — возможности ограничиваются лишь фантазией.

В 19 веке все обстояло иначе. Фотография представляла собой не что иное, как некачественное изображение с большим количеством разводов и клякс. Самые предприимчивые из рода человеческого быстро поняли, что любой недостаток можно обратить в достоинство, и начали зарабатывать на этом, уверяя окружающих, что на фото изображены настоящие духи. Вскоре фотография с духом стала тенденцией, а после гражданской войны хлынул поток желающих увидеть на фото павших товарищей и родственников.

Спрос рождает предложение, и мошенники вовсю начали спекулировать тем, что могут сделать семейную фотографию, где помимо вас будет умерший родственник или друг.

В 1860 году некий Уильям Мамлер стал довольно популярным, утверждая, что нашел технологию, позволяющую запечатлеть духа на фото. Он был настолько известен, что однажды к нему в гости зашла вдова Авраама Линкольна и пожелала сделать фото, на котором будет ее муж.

Этот час триумфа стал одновременно и последним часом славы, ведь такая фотография привлекла множество критиков, которые в итоге разоблачили Мамлера. Потерпевшие обратились в суд, где было установлено, что предприимчивый Уильям перед фотосессией ночью вламывался в дома клиентов и похищал фотографии с покойными, а затем ставил их на стеклянную пластину, скрытую внутри камеры, и накладывал на нее фото родственников.

2. Эдисон и Тесла, которые пытались связаться с мертвыми по телефону Бесчестный, играющий на чувствах и, стоит признать, очень изобретательный мошенник. «5 сверхмодных изобретений, которые оказались полной лажей»

В 1876 году произошла революция в мире технологий: был изобретен телефон. Это стало настоящим прорывом, ведь люди теперь могли позвонить родственникам в другой город и сообщить о чем-либо за считаные минуты, когда ранее приходилось неделями ждать, пока письмо дойдет до своего адресата.

Томас Эдисон, как ты знаешь, был инноватором и заявил, что работает над изобретением телефона, который предназначен для связи с потусторонним миром, но, к сожалению, не успел закончить работу и умер, не оставив никаких чертежей чудо-машины. Эх, а ведь дозвонившись ему на тот свет, можно было бы удостовериться в ее работоспособности, но Эдисон не оставил даже нового номера.

Вторым человеком, который пытался построить нечто подобное, был повелитель молний — Никола Тесла . Он утверждал, что в экспериментах с электромагнитными волнами сумел преобразовать их в шумы, которые пугали его. По мнению ученого, это были звуки ада.

Об этом он писал следующее: «Мои наблюдения в хорошем смысле меня пугают, поскольку в них присутствует нечто загадочное, но не мистическое». Он создал радио, которое настроил на особые частоты. Слушая его, Тесла с трудом убеждал себя, что не слышит никаких голосов, хотя описывал это так: «Я слышу человеческие голоса, которые говорят то нормально, то, наоборот, используя язык, который я не могу понять». Верить в существование загробного мира или нет — дело каждого, но когда узнаешь о том, что сам Никола Тесла занимался подобными экспериментами и добился некоторых успехов, становится не по себе. «9 ужасов Хэллоуина в реальной жизни» 3. Автоматическое письмо, которое доносит волю призрака

Есть множество вещей, которые мы бы хотели узнать у умерших людей: где находятся погребенные сокровища, своей ли смертью умер Есенин и как там поживает Виктор Цой — список можно продолжать до бесконечности. В поисках ответов на вопросы люди вновь изобрели необычный способ связываться с духами — автоматическое письмо. Работает эта система просто: в человека вселяется дух умершего и, пользуясь его телом, что-то пишет на бумаге.

Первым практиком данного искусства был Перл Карран, который утверждал, что стал сосудом для духа некоего паломника, принявшего смерть от рук индейцев. Несмотря на то, что общество считало его обманщиком, Перл сумел обзавестись собственным журналом, где рассказывал о приключениях своего духа, а в итоге написал 5 томов рассказов. К счастью, дух, которым Карран был «одержим», оказался одаренным писателем, и его талант принес славу своему шаману.

4. Спиритические сеансы, которые связывают с миром духов Еще была известна некая Хелен Смит , которая утверждала, будто способна путешествовать в другие миры при помощи своего духовного наставника Леопольда и мертвого колдуна Калисто. Доподлинно не известно, чему учил колдун. Есть информация о том, что Леопольд призывал всех жить дружно и любил молоко, но это не точно. Хелен утверждала, будто связывается с марсианами, а ее писанина на бумаге есть не что иное, как их послания. И все бы хорошо, но лингвисты обнаружили, что нечитаемые для простого человека символы очень уж похожи на французские буквы, хотя само написание было изменено.

В начале 19 века спиритические сеансы стали необычайно модным веянием, которое увлекало тысячи людей. Все участники этого ритуала пытались войти в контакт с духами и узнать ответы на самые разнообразные вопросы. Если сегодня подобные сеансы изображаются как нечто ужасающее, что может напугать человека, тогда это было самым настоящим весельем и забавой. Это были целые спектакли, где левитировали предметы и столы, раздавались непонятные шумы. Был один фермер, который утверждал, будто создал машину, способную связывать его с миром духов. Она была снабжена барабанами, гитарой и колокольчиками, и стоило ему заиграть на гитаре, как весь зомби-бэнд начинал подыгрывать. Плату за свое шоу он не брал, ведь просто хотел повеселить людей и не боялся одиночества.

Нельзя не сказать о всем известной доске Уиджа, где человек двигает специальным медиатором, который указывает на конкретные буквы. По уверениям создателей доски, это говорят духи — на деле же это работа самовнушения. «9 гениальных экспериментов в социальной психологии» 5. Эктоплазма как свидетельство контакта с духами

Как духи связываются с человеком? Пишут помадой на зеркале или роняют банки, стоящие на кухне? О нет, они проявляют себя с помощью эктоплазмы. Это такая субстанция, которая образуется из-за присутствия нежити или духов. О ней чисто случайно стало известно в тот же момент, когда биологи предположили, что существует протоплазма — живое вещество, которое содержится в наших клетках, но в итоге эта теория была опровергнута.

Откуда же бралась эктоплазма и как медиумам удавалось ее воспроизводить? В ход шли любые предметы домашнего обихода, начиная от марли и заканчивая куриными яйцами. В этом поприще выделилась мошенница Мина Крэндон, которая зашла дальше остальных.

Из ее живота вылезала эктоплазматическая рука, чем до ужаса пугала людей, пришедших на сеанс. Когда чудо-экстрасенса разоблачили, то оказалось, что на самом деле это был кусок печени в форме руки.