Стенка на стенку: история русского кулачного боя

Во все времена и во всех культурах кулачный бой считался достойным и популярным спортом. В Древней Греции кулачный бой включали в программу Олимпийских игр — и никто не считал зазорным увидеть настоящую мужскую потеху.

На Руси же традиция рукопашного боя существовала издревле. Славяне всегда были известны Европе как сильные и умные воины: мужчины из любого сословия и любого рода занятий с самого детства обучались ратному делу.

Сегодня мы расскажем вам об истории и судьбе русского кулачного боя — традиции, которая приводит в восхищение каждого, в чьих жилах течет славянская кровь. Основные правила

Русский кулачный бой никогда не был беспринципной рукопашной схваткой. Существовал целый свод правил и уставов, регулирующий поведение бойцов. Так, запрещено было добивать упавших на землю — никакого партера в те времена не практиковалось. Участнику схватки было достаточно присесть на корточки, чтобы сдаться. Нападение со спины также не допускалось, как и удары ниже пояса. Экипировка бойца

Все участники боев должны были одеваться подобающим образом. Никаких особенных правил к типу одежды не предъявлялось — лишь бы не голый — но без меховой шапки, смягчающей удар, и меховых рукавиц человека в схватку не пускали. Подготовка к бою

К схватке готовились заранее. Бойцы относились к грядущему побоищу весьма ответственно: прекращали употреблять спиртное за неделю до назначенной даты, проводили больше времени за физической работой, ежевечерне расслабляя уставшие мускулы в бане. Менялся и рацион — его основу составлял хлеб и мясо, что позволяло поединщику в короткие сроки набрать подходящий вес. Пляска горбатого

Русский кулачный бой — явление, скорее, культурного порядка. Участники никогда не отходили от негласного свода ритуалов подготовки. В Древней Руси, например, бойцы практиковали особый танец, «пляску горбатого» или «ломание». Человек старался передать движениями повадки медведя, надеясь, в ответ, получить силу этого зверя. Проход и задирание противника

Перед схваткой «воины» устраивали показательный проход по улицам города. Во время него участники пели боевые песни, а толпившийся люд старался раззадорить бойцов как можно сильнее. Конечной точкой маршрута становилось место схватки: здесь мужики выстраивались в несколько рядов и начинали хулить оппонентов непотребными жестами и возгласами.

Первыми в рядах стояли молодые мальчишки, которые кидались в драку еще до начала основного боя. Зрелище их побоища доводило бойцов до нужной кондиции — глава отряда выкликивал ритуальное «Даешь боя!» и потеха начиналась. Как и куда били

Никакого оружия на поле не было. Любому, кого уличали за кусочек свинца в перчатке, грозила очень серьезная кара. Существовало три основных типа ударов: костяшками, основанием кулака (дробящий удар сверху вниз) и головками фаланг. Бить старались в голову и солнечное сплетение: в условиях окружающего хаоса общей драки, нужны были максимально действенные, быстрые и простые удары. Надежи

Каждый отряд имел в своем составе нескольких опытных, сильных и выносливых бойцов. «Надежы» использовались в качестве основного ударного средства для разрыва строя противника. Удачный таран создавал брешь в отряде, куда и устремлялись все остальные бойцы. Чтобы нейтрализовать опытного надежу, требовалась отточенная тренировками тактика. Бойца впускали за первую линию строя, сразу смыкая ее за его спиной. Здесь надежу встречали опытные мастера индивидуального боя. Сцеплялка-свалка

Этот тип массовой драки требовал от участников не только силы, но и завидного умения хладнокровно оценивать постоянно меняющуюся диспозицию. Сцеплялка-свалка, на первый взгляд, выглядит хаотичным побоищем большого количества людей — здесь не соблюдают строя и не стараются вытеснить отряд противника. Каждый выступает сам за себя, каждому противостоят все остальные. Стенка на стенку

Самым распространенным типом кулачной схватки была стенка на стенку, регулируемая строго соблюдаемыми правилами. Эта драка напоминала сражение двух отрядов противников на настоящем поле боя: вожаки использовали тактику, руководя бойцами таким образом, чтобы заставить врагов-поединщиков обратиться в бегство. Индивидуальные схватки не поощрялись, всех своих «солдат» атаман приучал неукоснительно следовать приказам на благо всего отряда и следил за тем, чтобы опытные, излишне самоуверенные бойцы не лезли вперед в одиночку, где их могли бы нейтрализовать количеством. Сам на сам

Индивидуальные бои, само собой, считались наиболее уважаемой схваткой. Здесь на первый план выходили личные качества поединщиков. Очень часто такие бои могли использоваться для определения правоты ответчика в суде: считалось, что правый человек более уверен в себе — то есть, гарантированно побеждает. При поединке «сам на сам» нельзя было противника добивать: упавший проигрывал автоматически. Запрет кулачного боя