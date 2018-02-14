ЗИЛ-135: автомонстр холодной войны

Холодная война стала настоящей кузницей новой технологии для обеих стран-участниц.

По счастью, разработанным вооружением воспользоваться не пришлось, зато они дали большой толчок развитию как тяжелой, так и легкой промышленности. Отдельное внимание в то время уделялось ракетам и их носителям: все уже прекрасно понимали, что после показательной атаки на Хиросиму и Нагасаки, следующая война пройдет в воздухе.

Советской Армии крайне не хватало тяжелых платформ для перевозки ракетных установок. Да и прочие грузовики, служащие в армии для разных целях, были морально и физически устаревшими.

На смену этой древней технике пришел настоящий монстр — грузовик ЗИЛ-135. Целевая разработка

Новая машина требовалась, в первую очередь, как носитель пусковых ракетных установок. Под эту необходимость и затачивался ЗИЛ-135, конструкторы которого позаботились о высокой проходимости, надежности и прочности шасси и кузова. Кроме того, новая машина обязана была обладать высокой маневренностью, ведь мобильность установленных ракетных установок — залог того, что враги их не скоро обнаружат. Трансформер

Инженеры Специального конструкторском бюро, работавшие под руководством самого В. А. Грачева. решили одним махом закрыть нужды армии и в новых мобильных шасси для ракетных установок, и в грузовиках, предназначенных для других целей. В результате упорной работы, была разработана уникальная схема, позволявшая устанавливать на платформу ЗИЛа не только вооружение, но и платформы десантных и ремонтных грузовиков. По сути, конструкторы сумели создать самый настоящий трансформер, подходящий практически любым армейским нуждам. Ходовая и двигатель

Этот монстр мог похвастать целым рядом довольно своеобразных решений, не применявшихся до того момента нигде в мире. Под капотом инженеры спрятали пару мощнейших двигателей ЗИЛ-375, каждый из которых приводил в движение колеса своего борта. Это обеспечивало машине дополнительную надежность. Также, конструкторы приняли решение оснастить ЗИЛ-135 независимой торсионной подвеской и гидроамортизаторы на колеса крайних мостов. Два средних моста же были жестко закреплены к раме. Характеристики

Колёсная формула: 8×8/4 (первая и последняя оси) Масса: 19800 кг Грузоподъёмность: 9000 кг Габариты: 2800×2530 мм Дорожный просвет: 589 мм Двигатель: ЗИЛ-375 Мощность двигателя: 360 л.с. Емкость бака: 520 л Кабина

Инженеры долгое время не могли справиться с проблемой на машинах, несущих ракетные установки. Дело в том, что при взлете ракета просто деформировала металлическую кабину. Задачу сумел решить доцент МВТУ Цыбин, предложивший изготавливать кабины из стеклопластика. Оно, правда, тоже деформируется при выстреле — зато умеет само возвращаться в первоначальную форму. Современная жизнь

К сожалению, ни одна, даже самая удачная разработка не может существовать вечно. Несколько модификаций ЗИЛ-135, предназначенных для различного использования, вполне успешно проходили службу во многих частях Советской, а затем и Российской армии. Гражданских машин было выпущено очень немного — и те, и другие перестали сходить с конвейера в 1993 году.