Археологи раскрыли секрет «кричащей» мумии

Французские археологи обнаружили так называемую «Кричащую Мумию» (Screaming Mummy) еще в 1886 году. Но впервые выставили ее только сейчас: экспозиция в Каирском египетском музее посвящена тайне, которую скрывала странная мумия.

Целых сто лет никто не мог понять, отчего рот мумии застыл в крике — максимально нехарактерном образе для классических египетских захоронений. Целых сто с лишним лет ученые бились над тайной мумии и вот, благодаря новым ДНК-анализам, она открыта.

Оказалось, что «Кричащая мумия» это никто иной, как сын Рамзеса III, Пентаур. А кричит он потому, что организовал заговор против отца и лично зарезал его в компании с прочими сообщниками. Ничего хорошего из заговора не вышло: на трон взошел законный наследник фараона, Рамзес IV и тут же приказал схватить и судить своего брата.

Именно об этом непутевом сыне повествует так называемый «Туринский юридический папирус». Несчастного Петаура судили, повесили и мумифицировали не обычным способом, а просто засолив и высушив на солнце. Таким образом Рамзес IV отомстил убийце своего отца.