Ядерные секреты СССР: куда пропала база Гомель-30

Во времена холодной войны Советский Союз пытался полностью обезопасить все свои границы. На далеких западных территориях — в Литве, Белоруссии и Украине создавались секретные ядерные гарнизоны. Это требовалось для того, чтобы в случае эскалации конфликта ракеты быстрее добрались бы до стран вероятного противника. Одним из таких мест стала секретная база Гомель-30. Давайте посмотрим, во что превратился этот страшный ядерный могильник сегодня.

Спецкомплекс

Спецкомплекс Гомель-30 создавался в качестве проверочной базы ядерных боеголовок. Сюда из окрестных стран и округов привозили заряды, чтобы подтвердить их пригодность для постановки на боевой учет. Электроника и сам заряд опечатывались и отправлялись отсюда на боевое дежурство. Само собой, все проходило в режиме строжайшей секретности — узнай о таком комплексе противник и вся граница могла бы остаться без ядерного вооружения.

Оборона

Само собой, без прикрытия секретный объект не оставили. Пулеметные точки были размещены по периметру укрытой в лесу базы. Обнесенный колючей проволокой забор было еще не так уж и просто обнаружить: Гомель-30 построили в чаще леса, запретив местным жителям подходить даже к опушке.

ЦБХ

Так называемых комплексов ЦБХ (Центральная База Хранения ядерного оружия) было в стране немного. Эти центры служили своеобразным перевалочным пунктом между секретными заводами и секретными же подразделениями, работавшими обслугой ядерных ракет.

Жилая зона

Территория комплекса делилась на две зоны, жилую и техническую. Жилая существует и теперь, ее переименовали в поселок Заречье. Техническая же затеряна дальше в лесу — это огромная площадка в 2,5х2,5 километра, на которой стоят ныне заброшенные бункеры хранения.

Братская могила

Военные спецбатальона МВД , служившие на охране объекта, в шутку прозвали бункеры-хранилища «Братскими могилами». Дело в том, что любая внештатная ситуация внутри решалась очень просто: герметические двери закрывались всего за 60 секунд — кто не успел, тот уже опоздал навсегда. Все 6 бункеров стояли на большом расстоянии друг от друга и таким образом вовремя купированная авария на одном спасала все прочие хранилища.

Хранилище

Само хранилище представляет собой бетонный бункер значительных размеров. Внутри, будто боксы для машин, стояли ядерные заряды. Над входом в подземный комплекс возводили специальные навесы, предназначенные для защиты от спутниковой разведки. Снаряды попадали вниз по узкоколейной железной дороге на ручных тележках.

Маскировка

С высоты комплекс практически незаметен. Взгляните сами — разве можно представить, что в этом невзрачном сарае (пусть и очень большом) хранится передовое оружие сверхдержавы? К тому же, над каждым из бункеров насыпан высокий земляной холм. Он не только маскирует вход, но и снижает возможный ущерб от ядерного удара.

Заречье

Сегодня закрытый некогда город Гомель-30 превратился в сравнительно мирный поселок Заречье. Его никогда не было ни на каких картах — классический советский «ящик», куда не пускали посторонних и с неохотой выпускали местных жителей. Ничего больше не напоминает о секретной базе ядерного вооружения, которая медленно гниет мертвым динозавром совсем неподалеку.