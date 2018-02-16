Ещё
Мумии: мрачные тайны египетских фараонов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мумии: мрачные тайны египетских фараонов 

Don't Panic 16 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Мумия"
В популярной культуре обряд мумификации ассоциируется исключительно с древним Египтом. Это объясняется тем фактом, что именно египетские мумии стали известны еще нашим далеким предкам. Но современные историки выяснили и более древнюю культуру, практиковавшую мумификацию.
Это южноамериканская культура андских индейцев Чинчорро: здесь находили мумий, датированных еще 9 тысячелетием до нашей эры. Но все же внимание современных историков приковано именно к египетским мумиям — кто знает, какие тайны могут скрывать эти хорошо сохранившиеся мертвецы.

Египетское мумифицирование

В Египте же мумифицирование зародилось только в 4500 году до нашей эры. Столь точную дату позволили выяснить раскопки английской экспедиции, проведенные в 1997 году. Египтологи относят самые ранние захоронения мумий к так называемой баддарийской археологической культуре: в то время конечности и головы мертвецов египтяне оборачивали льном и рогожей, пропитанных специальным составом.

Античные свидетельства

Процесс классической мумификации древности воссоздать историкам не удается до сих пор. Дело в том, что единственные сохранившиеся сегодня свидетельства об этапах мумификации принадлежат античным авторам, в том числе и таким великим философам как Геродот, Плутарх и Диодор. Во времена этих путешественников классический процесс мумификации Нового царства уже деградировал.
Сначала они извлекают через ноздри железным крючком мозг. Затем делают острым эфипским камнем разрез чуть ниже живота и очищают всю брюшную полость от внутренностей. Вычистив брюшную полость и промыв её пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают её растёртыми благовониями. Наконец, наполняют чрево чистой растёртой миррой, касией и прочими благовониями (кроме ладана) и снова зашивают. После этого тело на 70 дней кладут в натровый щёлок. По истечении же этого 70-дневного срока, обмыв тело, обвивают повязкой из разрезанного на ленты виссонного полотна и намазывают камедью — Геродот

Сосуды хранения

Все извлеченные из трупа органы тщательно сохранялись. Их промывали специальным составом, а затем помещали в сосуды с бальзамом, канопы. На одну мумию приходилось 4 канопа — их крышки украшали головы богов: Хапи (бабуин), Думаутеф (шакал), Квебехсенуф (сокол), Имсет (человек).

Мед и скорлупа

Существовали и другие, более изысканные способы забальзамировать усопшего. К примеру, тело Александра Македонского мумифицировали в необычном «белом меду», который никогда не таял. В раннединастическом периоде же бальзамировщики напротив прибегали к более простому способу: тела покрывались штукатуркой, поверх которой шла роспись маслом. Таким образом оставалась скорлупа, с прахом внутри.

Мумии инков

В конце 1550 года испанский чиновник случайно наткнулся на мумии инков, спрятанных в потайной пещере неподалеку от Перу. Дальнейшее исследование выявило и другие пещеры: у индейцев оказался целый склад мумий — 1365 персон, бывших когда-то основателями главнейших родов культуры.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек81
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение