Мумии: мрачные тайны египетских фараонов

В популярной культуре обряд мумификации ассоциируется исключительно с древним Египтом. Это объясняется тем фактом, что именно египетские мумии стали известны еще нашим далеким предкам. Но современные историки выяснили и более древнюю культуру, практиковавшую мумификацию.

Это южноамериканская культура андских индейцев Чинчорро: здесь находили мумий, датированных еще 9 тысячелетием до нашей эры. Но все же внимание современных историков приковано именно к египетским мумиям — кто знает, какие тайны могут скрывать эти хорошо сохранившиеся мертвецы. Египетское мумифицирование

В Египте же мумифицирование зародилось только в 4500 году до нашей эры. Столь точную дату позволили выяснить раскопки английской экспедиции, проведенные в 1997 году. Египтологи относят самые ранние захоронения мумий к так называемой баддарийской археологической культуре: в то время конечности и головы мертвецов египтяне оборачивали льном и рогожей, пропитанных специальным составом. Античные свидетельства

Процесс классической мумификации древности воссоздать историкам не удается до сих пор. Дело в том, что единственные сохранившиеся сегодня свидетельства об этапах мумификации принадлежат античным авторам, в том числе и таким великим философам как Геродот, Плутарх и Диодор. Во времена этих путешественников классический процесс мумификации Нового царства уже деградировал.

Сначала они извлекают через ноздри железным крючком мозг. Затем делают острым эфипским камнем разрез чуть ниже живота и очищают всю брюшную полость от внутренностей. Вычистив брюшную полость и промыв её пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают её растёртыми благовониями. Наконец, наполняют чрево чистой растёртой миррой, касией и прочими благовониями (кроме ладана) и снова зашивают. После этого тело на 70 дней кладут в натровый щёлок. По истечении же этого 70-дневного срока, обмыв тело, обвивают повязкой из разрезанного на ленты виссонного полотна и намазывают камедью — Геродот Сосуды хранения

Все извлеченные из трупа органы тщательно сохранялись. Их промывали специальным составом, а затем помещали в сосуды с бальзамом, канопы. На одну мумию приходилось 4 канопа — их крышки украшали головы богов: Хапи (бабуин), Думаутеф (шакал), Квебехсенуф (сокол), Имсет (человек). Мед и скорлупа

Мумии инков Существовали и другие, более изысканные способы забальзамировать усопшего. К примеру, тело Александра Македонского мумифицировали в необычном «белом меду», который никогда не таял. В раннединастическом периоде же бальзамировщики напротив прибегали к более простому способу: тела покрывались штукатуркой, поверх которой шла роспись маслом. Таким образом оставалась скорлупа, с прахом внутри.

В конце 1550 года испанский чиновник случайно наткнулся на мумии инков, спрятанных в потайной пещере неподалеку от Перу. Дальнейшее исследование выявило и другие пещеры: у индейцев оказался целый склад мумий — 1365 персон, бывших когда-то основателями главнейших родов культуры.