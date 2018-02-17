Самые бесстрашные спецназы мира

Они идут туда, куда боятся соваться обычные солдаты. Элита армии, лучшие из лучших — бойцы отрядов специального назначения. Каждая страна мира имеет свою собственную группировку спецназа, попасть в которую мечтает каждый профессиональный военный. В этом маленьком, смертельно подготовленном мирке, существует и своя элита. Вот семь отрядов специального назначения, которые, по праву, считаются самыми смертоносными и эффективными. Черные аисты

Пакистан

Unidad de Operaciones Especiales Диверсионно-истребительный отряд моджахедов, которым, по слухам, предводительствовал в свое время сам Усама бен Ладен . Роль этих спецназовцев до конца не ясна: многие считают, что именно эти моджахеды виновны во многих терактах, другие же уверяют — «Черные аисты» работают только во имя мира.

Испания

С 2009 года, объединенные отряды испанского спецназа входят в немногочисленную прослойку самых смертоносных воинов мира. Изначально, группировка спецназа была создана только как добровольческое объединение, однако, постоянные тренировки и участия в боевых действиях превратило ее в грозную силу. Отряд «Альфа»

Россия

Группа спецназа «Альфа» является одним из самых известных отрядов подобного рода во всем мире. Это элитное антитеррористическое подразделение было создано КГБ в 1974 году и остается под крылом наследственной организации, ФСБ. Сайерет Маткаль

Израиль

Все знают об израильском спецназе МОССАД, но мало кто слышал о небольшой оперативной группе Сайерет Маткаль. Эти парни имеют право действовать за пределами страны и активно принимают участие во многих контртеррористических операциях на ближнем востоке. Личный состав роты 262 строго засекречен. Особая лодочная служба

Великобритания

Солдаты этого подразделения проходят подготовку, аналогичную подготовке американских морских котиков. Строгий процесс отбора включает в себя тест на выживание в джунглях Белиза и участие в форсированном допросе других кандидатов. Тех, кто не сломался, встречает с распростертыми объятиями учебный корпус, а затем ждет долгая (если повезет) и нелегкая служба. Отряд «Дельта»

Главные задачи бойцов отряда Delta Force — борьба с терроризмом и народными восстаниями. Эта же группировка выполняет засекреченные миссии за пределами страны. В частности, солдаты «Дельты» были замечены во время последних боевых действий в Сирии. Группа вмешательства GIGN

Франция

GIGN всегда была частью французской национальной жандармерии, потому и обладает военным статусом. Помимо непосредственно боевых действий, оперативники группы умеют профессионально вести переговоры с противником и часто попадают на операции по освобождению заложников.