Нобелевские лауреаты: Фредерик Жолио-Кюри 

О том, как любовь к джиу-джитсу переросла в любовь к науке, как женитьба на дочери кумиров юности привела к Нобелевской премии и кто был отцом французской ядерной программы, рассказывает наш выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Родился 19 марта 1900 года, Париж, Франция

Умер 14 августа 1958 года, Париж, Франция

Нобелевская премия по химии 1935 года (1/2 премии, совместно с Ирен Жолио-Кюри). Формулировка Нобелевского комитета : «За выполненный синтез новых радиоактивных элементов» ([for] their synthesis of new radioactive elements).