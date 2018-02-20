10 самых загадочных артефактов прошлого

Современная археология довольно прохладно относится ко многим находкам. Ученое сообщество можно понять: ну как доверять информации об очередном артефакте, который якобы связывает людей с пришельцами? По счастью, существуют специальные технологии, способные отличить подлинник от подделки. Тем не менее ряд сомнительных с точки зрения логики археологических находок с легкостью проходит любые проверки, включая радиоуглеродный анализ — и это ставит ученых в тупик. Перед вами 10 самых загадочных артефактов прошлого, каждый из которых уже успел обрасти целым ворохом домыслов. Карта Пири Рейса

Карта Пири Рейса является одной из наиболее значимых мировых картах, когда-либо найденных. Османский адмирал Пири Рейс создал карту в 1513 — и, судя по всему, ее части мог использовать сам Христофор Колумб. Карта была обнаружена в 1929 году и стала международной сенсацией. Каменная голова Падилья

Эта гигантская каменная голова, которая была найдена доктором Оскаром Падилья в 1950 году, была почти забыта историей. Исследователь считал, что голова принадлежит древней культуре ольмеков, процветавшей в 1400 и 400 г. до н.э. К сожалению, Падилья сумел принести лишь фотографию находки: вернувшись на место с новой экспедицией, археолог обнаружил лишь разрушенные останки артефакта. Багдадская батарея

Батареи, найденные при раскопках у Багдада, состоят из трех частей — керамического горшка, металлической трубки и металлического же стержня. Ученые полагают, что горшок был заполнен неким аналогом раствора электролита, способным генерировать электричество между металлическими вставками. Гигантские каменные шары Коста-Рики

В 1930-х годах рабочие United Fruit Company обнаружили сотни каменных сфер на одной из новых банановых плантаций в Коста-Рике. Размеры шаров варьировались от огромных до крошечных, и в конечном итоге были признаны каменными скульптурами из погибшей культуры Diquis. Самолет инков

Цивилизацию инков часто связывают с некими инопланетными культурами — дескать, сами индейцы никогда не смогли бы добиться такого уровня развития. Некоторое подтверждение этой сомнительной теории можно, при желании, найти в обнаруженных артефактах. К примеру, вот эти самолеты. В 1997 году пара немецких дизайнеров создали модели аналогичных самолетов — и они полетели. Фестский диск

Фестский диск был обнаружен в 1908 году итальянским археологом Пернье. Ученый нашел глиняный диск на Крите и датировал его 1700 г. до н.э. Фестский диск заполнен странными символами, которые складываются в 61 слово. Вообще говоря, большая часть научного сообщества не признает находку Пернье реальной, но доказательств подделки также предоставить не может никто. Люди-ящеры Аль Убайд

Были ли первые люди Земли рептилиями? В начале 1900-х годов эти фигурки ящериц обнаружились в Ираке — район считался местом жительства древних шумеров. Фигурки изображают ящериц в роли богов, а одна из скульптур изображает грудное вскармливание ящерицей человеческого младенца. Кенсингтонский рунический камень

В 1898 году шведский иммигрант обнаружил в Миннесоте древнюю табличку — мужчина просто вырубал деревья у себя на участке. Эксперты датировали артефакт 1362 годом. Считается, что в то время ни одного европейца в Северной Америке еще не было. Артефакты майя

Мексиканское правительство опубликовало, сравнительно недавно, информацию о шокирующей находке в одной из пирамид. Изображения, обнаруженные учеными, показывают летающие тарелки, инопланетян и контакт жрецов с внеземным разумом. Естественно, все это может быть лишь гигантской мистификацией, однако, первоначальная датировка рисунков говорит об обратном. Энигмалит Уильямса