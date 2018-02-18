Космонавт показал, как засыхает Аральское море

Аральское озеро, названное морем из-за своих размеров, когда-то было четвертым в мире по величине.

Но в 1960-е годы в природу вмешался человек, и море стало мелеть. Сейчас уровень воды в нем низок как никогда. Масштабы экологической катастрофы позволяет оценить снимок, сделанный российским космонавтом Антоном Шкаплеровым с Международной космической станции (МКС).

Обмеление озера началось, когда воду из питающих его рек Амударьи и Сырдарьи стали забирать для нужд сельского хозяйства Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Если раньше площадь Аральского моря составляла 69 тысяч квадратных километров, то сейчас — 8,3 тысячи.