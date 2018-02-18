Космонавт показал, как засыхает Аральское море 

Аральское озеро, названное морем из-за своих размеров, когда-то было четвертым в мире по величине.
Но в 1960-е годы в природу вмешался человек, и море стало мелеть. Сейчас уровень воды в нем низок как никогда. Масштабы экологической катастрофы позволяет оценить снимок, сделанный российским космонавтом Антоном Шкаплеровым с Международной космической станции (МКС).
#АральскоеМоре — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок… И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.
Обмеление озера началось, когда воду из питающих его рек Амударьи и Сырдарьи стали забирать для нужд сельского хозяйства Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Если раньше площадь Аральского моря составляла 69 тысяч квадратных километров, то сейчас — 8,3 тысячи.