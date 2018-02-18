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Космонавт показал, как засыхает Аральское море
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Космонавт показал, как засыхает Аральское море 

Рамблер 18 февраля 2018
Фото: Рамблер
Аральское озеро, названное морем из-за своих размеров, когда-то было четвертым в мире по величине.
Но в 1960-е годы в природу вмешался человек, и море стало мелеть. Сейчас уровень воды в нем низок как никогда. Масштабы экологической катастрофы позволяет оценить снимок, сделанный российским космонавтом Антоном Шкаплеровым с Международной космической станции (МКС).

#АральскоеМоре — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок… И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.

Публикация от  Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

Обмеление озера началось, когда воду из питающих его рек Амударьи и Сырдарьи стали забирать для нужд сельского хозяйства Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Если раньше площадь Аральского моря составляла 69 тысяч квадратных километров, то сейчас — 8,3 тысячи.
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