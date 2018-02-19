Тест для истинных эрудитов по древнегреческой мифологии

Знание античной мифологии всегда служило своеобразным маркером в высшем обществе XVIII и XIX веков. Только хорошо образованный человек мог к месту и с толком использовать аллюзии на героев и события древнегреческой мифологии. И недаром.

Ведь европейская цивилизация после периода Средних веков вновь обратилась к забытым ценностям античной культуры и переосмыслила их, положив начало эпохе Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись, музыка, театр, кино, астрономия и психология так или иначе используют сюжеты древнегреческой мифологии.