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Истребили ли европейцы индейцев таино?
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Истребили ли европейцы индейцев таино? 

Naked-Science.ru 20 февраля 2018
Фото: Naked-Science.ru
Таино является собирательным обозначением некоторых аравакских племен, которые на момент прибытия в Америку европейцев населяли Гаити, Пуэрто-Рико, Кубу, Ямайку, Багамские острова и некоторые северные Малые Антильские острова. Индейцами активно использовались хлопок, пенька и пальма для изготовления веревок и рыболовных сетей. Созданные таино каноэ могли перевозить до 150 человек, хотя средний размер лодок был, конечно, существенно меньше. Известно также, что индейцы активно применяли лук и стрелы (иногда с разными ядами), а также особые боевые палицы — «макана».
Взаимоотношения между европейцами и таино сложно назвать хорошими. Спустя некоторое время после высадки — уже в 1493 году — произошло вооруженное столкновение меду людьми Колумба и индейцами, поскольку европейцы хотели увезти в Испанию «трофеи». Неудивительно, что открытие Америки связывают в том числе с почти полным уничтожением таино. Утверждается, что индейцы могли стать жертвами эксплуатации или погибнуть от завезенных болезней (а может, и то и другое).
При этом многие люди заявляют, что они являются потомками таино. Данный тезис популярен среди жителей Пуэрто-Рико и некоторых граждан США. Сейчас ученые подтвердили, что таино не вымерли, а их потомки — современные пуэрториканцы. Специалисты проанализировали ДНК женщины, чей скелет был обнаружен в пещере на острове Эльютера, который входит в состав Багамских островов. Речь идет о захоронении представителей одной из ветвей таино — лукайо. Женщина жила в VIII–X веках н. э.
Ученые сопоставили ее геном с геномами 40 современных групп коренных американцев. Оказалось, что женщина имеет генетическую связь с большим количеством современных североамериканских народов. Однако теснее всего она связана с нынешними жителями Пуэрто-Рико. Таким образом, вопреки устоявшимся версиям, индейцы таино не было почти полностью уничтожены, а продолжают жить и сегодня. «Эти люди не исчезли. На самом деле они все еще здесь, среди нас», — говорит один из авторов исследования Хорхе Эстевез.
Выявленная преемственность совсем не означает, что таино не пострадали от колонизации: ее последствия сами специалисты называют «разрушительными». При этом новое открытие даст новый толчок процессу самоидентификации пуэрториканцев.
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