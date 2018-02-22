Как создавалась робототехническая компания

Исследователи из компании Boston Dynamics в феврале показали видео, на котором робот, похожий на собаку, открывает дверь с помощью манипулятора. Это не первое видео в погоне Boston Dynamics за созданием идеального робота: в прошлом году компания показала, как человекоподобная машина делает сальто. О том, как роботы от Boston Dynamics стали самыми обсуждаемыми в мире, рассказывает Republic.

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Марк Рэйберт основал Boston Dynamics в 1992 году. До этого он несколько лет разрабатывал роботов в своей лаборатории Leg Lab — устройства могли удерживать баланс, бегать или подниматься по небольшим лестницам. В начале 90-х годов Рэйберт вместе со студентами помогал создавать роботов на съемочной площадке боевика «Восходящее солнце» с Шоном Коннери . После участия в съемках Рэйберт захотел заниматься продуктом и создал Boston Dynamics.

Boston Dynamics разрабатывала платное программное обеспечение для работы с 3D-моделями и в начале нулевых компания заключила контракт с Центром боевого применения морской авиации и компанией American Systems. Вместе они разработали симулятор катапультирования пилотов (до этого летчикам показывали обучающие видео). Тренажер, который создавал интерактивные сценарии для тренировок, обошелся в $1,3 млн Финальную версию тренажера представили в 2002 году.

Затем компания занялась роботами. Так, в компании пытались создать устройство с ногами, как у таракана, которое могло взбираться на различные поверхности. Уже в 2003 году Boston Dynamics стала работать с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США ( DARPA ). В Минобороны заказали у компании роботов-мулов, которые должны были перевозить тяжелые грузы. Через два года компания Рэйберта вместе с разработчиками из NASA Гарварда и робототехнической Foster Miller создали прототип робота BigDog, способного перевозить на себе до 45 кг грузов. Устройство сохраняло баланс даже после удара.

В 2009 году в DARPA рассказали об испытаниях BigDog. Робот перенес миномет массой 36 кг по труднопроходимому участку длиной 200 м, а также в автономном режиме следовал за военными 13 км. Это расстояние машина преодолела за три часа. В этом же году DARPA направила $32 млн на улучшенную версию BigDog. Модификацию LS3 показали в 2012 году. Устройство смогло переносить грузы массой до 180 кг на расстояние до 32 км. Но уже в 2015 году военные отказались от LS3 из-за того, что робот бы слишком шумным.

В апреле 2009 года в DARPA заключили контракт на $26 млн с MRIGlobal (управляет исследованиями Департамента энергетики и Министерства обороны США ). В Минобороны США хотели получить антропоморфного робота для испытаний костюмов химзащиты. Дизайн для роботов создавали в Boston Dynamics. Там же и собирали роботов. Готовое устройство могло самостоятельно ходить и ползать.

В 2013 году Boston Dynamics показала человекоподобного робота Atlas. Высота устройства — полтора метра, а масса — 75 кг. Робот, способный поднимать до 11 кг грузов, работает от батареи и анализирует окружающую обстановку с помощью лидаров (их также устанавливают в беспилотные автомобили). Atlas создали по заказу DARPA для робототехнического конкурса, на котором разработчика предлагали создать дизайн Atlas и написать на него собственное программное обеспечение.

Компания Google приобрела Boston Dynamics в 2013 году (стороны не раскрывали сумму сделки). Тогда у компании был контракт с DARPA на поставку роботов Atlas стоимостью $10,8 млн Ей разрешили сотрудничать с Минобороны США. Boston Dynamics перевели под управление Google X, которая специализируется на перспективных проектов. В 2013 году Google купила еще восемь робототехнических компаний.

После ухода их Google разработчика Android Энди Рубина у компании испортились отношения с Boston Dynamics. В Google хотели получить от Boston Dynamics коммерчески успешного робота, а часть сотрудников компании присоединилась к Toyota. В начале 2016 года агентство Bloomberg сообщило о возможной продаже Boston Dynamics. Однако робототехническая компания продолжила показывать новых роботов.

Летом 2017 года стало известно, что Alphabet (холдинг владеет Google) продает разработчика роботов Boston Dynamics японской SoftBank. По информации Financial Times, сумма сделки может превышать $100 млн У самой SoftBank есть собственное робототехническое подразделение. А роботы Pepper от SoftBank помогают продавать смартфоны, планшеты и умные часы в магазинах корпорации. В японской компании еще не сообщали о планах на Boston Dynamics.

По мнению экспертов, сейчас нельзя называть роботов от Boston Dynamics автономными: устройства не могут сами решить, что им делать, и следуют установкам, которые им дали люди. Сам Рэйберт хочет создать идеальных роботов, которые будут полностью повторять движения человека и животного. Для этого, по его словам, необходим проект, в котором программное и техническое обеспечение объединятся с бихевиоризмом.