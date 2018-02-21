8 самых громких олимпийских скандалов в истории

Олимпиада в Пхенчане пересекла экватор и движется к финалу. Проигравшие льют слезы, победители радуются, а чиновники заявляют об очередных допинговых разоблачениях. Впрочем, скандалы всегда сопровождают Олимпийские игры. Вот лишь несколько самых драматических и широко обсуждавшихся. Защитники животных против!

Париж, Франция, 1900

Во время проведения вторых игр современной Олимпиады мишенями в соревнованиях по стрельбе были… живые голуби. Уже тогда это вызвало огромный резонанс в прессе. Да и для зрителей приятного было мало, ведь весь стадион был завален перьями и птичьими тушками. Правда, несмотря на возмущение общественности, этот вид соревнования продержался до 1908 года. Марафон, выигранный… на авто

Сент-Луис, США, 1904

Скандал в Берлине В самых первых Олимпийских играх до финиша в марафоне (42 км 195 м) добирались не все: то спортсмен упадет от изнеможения да так и останется лежать, пока его не найдут, то на участников нападут бродячие собаки — приходится спасаться от них в поле. С другой стороны, неорганизованность была на руку некоторым спортсменам. Так победу на этой Олимпиаде сначала присудили Фредерику Лорзу, но спустя какое-то время подъехал арбитр и раскрыл всю подноготную успеха. Оказывается, у Фредерика еще в самом начале забега свело ногу, и его почти всю дистанцию вез на машине сердобольный болельщик. Сейчас себе такое трудно представить, ведь теперь за марафонцами неотступно следуют видеокамеры. Золотую медаль у хитреца отобрали и вручили Томасу Хиксу . Кстати, ему во время дистанции два раза делали инъекции, которые помогли спортсмену добежать до финиша. Но тогда за допинг не наказывали.

Берлин (Германия), 1936

На Олимпиаде в 1936 году на соревнованиях по прыжкам в высоту среди участниц была многократная чемпионка Дора Ратьен. Правда, на летней Олимпиаде ей удалось занять лишь 4-ое место. А через пару лет грянул скандал: выяснилось, что Дора — мужчина. Первыми забили тревогу соперницы: Дора никогда при них не раздевалась, не принимала душа и вообще говорила басом. Гендерный тест развеял все сомнения. Оказывается, при рождении у ребенка была патология, и врачи не смогли определить сразу пол малыша. Родители решили воспитывать его, как девочку, хотя сам Ратьен считал себя мужчиной. Сразу после скандала он сменил имя на Генрих. Эта необычная история легла в основу фильма «Берлин 36». Когда секунды решают все

Мюнхен (ФРГ), 1972

О драматических событиях, развернувшихся в финале баскетбольного турнира между СССР и США, снят фильм «Движение вверх», кстати, ставший самым кассовым в истории российского проката. Этот драматический поединок двух супердержав действительно достоин большого экрана. В борьбе за золотую медаль американцы опережали советских спортсменов на три очка. В сложной концовке наша команда три раза вводила мяч в игру из-за остановок и проблем с отчетом времени. И, в конце концов, за три секунды до свистка эффектным забросом вырвала победу. Соперники были возмущены судейством и отказались от серебряных медалей. Награды так и хранятся в музее, американские спортсмены даже после своей смерти запретили наследникам забирать свои серебряные медали. Величайший обманщик

Монреаль (Канада), 1976

Чудеса изобретательности проявил наш пятиборец Борис Онищенко. В рукоятку шпаги он вмонтировал специальное устройство, нажатие которого заставляло гореть судейскую лампочку (именно она фиксирует удачные уколы фехтовальщика). На одном поединке это заметили и заменили шпагу нашему спортсмену. Но даже обычным оружием Онищенко смог легко победить соперника. Правда, это все равно не спасло его (и всю нашу команду пятиборцев в придачу) от дисквалификации.

Российских олимпийцев назвали самыми стильными на Играх в Корее Как устранить соперницу?

Лиллехаммер (Норвегия), 1994

Скандал, изменивший фигурное катание Когда бронзовый призер Игр в Пхенчане керлингист Александр Крушельницкий заявил, что запрещенный мельдоний ему подсыпали соперники по команде, многие посчитали такой сюжет фантастическим. Но только не те, кто близко знаком со спортивными интригами. Соперников могут устранить и более жестокими методами. Незадолго до зимней Олимпиады 1994 года в стане американских фигуристок разразился скандал. На фигуристку Нэнси Керриган напал неизвестный с полицейской дубинкой, ударив ее по ноге. Оказалось, что бандита подослала коллега девушки по команде — фигуристка Тони Хардинг. К счастью, обошлось без переломов, Нэнси отделалась лишь сильным ушибом. И на Олимпиаде в Лиллехаммере она завоевала серебро. А коварная соперница Тони заняла лишь восьмое место.

Солт-Лейк-Сити (США), 2002

Кольцо не раскрылось: так задумано! В парных соревнованиях по фигурному катанию одержали победу наши чемпионы Елена Бережная Антон Сихарулидзе . Но спустя день после вручения наград разразился грандиозный скандал. В СМИ появилась информация, что судьи состояли в сговоре, потому не наказали пару из России за их ошибку во время выступления. Международный союз конькобежцев рассмотрев все обстоятельства дела, принял неожиданное решение: врученные медали не отбирать, все-таки факт сговора так и не был доказан. Вместо этого он наградил вторым золотым комплектом пару, занявшую второй место — канадцев Джеми Сале и Давида Пеллетье. Это был первый случай в истории фигурного катания. Церемонию награждения пришлось провести повторно, правда, бронзовые призеры — пара из КНР — отказалась принимать в ней участие, назвав это мероприятие — «откровенным фарсом». Данный скандал привел к пересмотру системы выставления оценок в фигурном катании.

Сочи (Россия), 2014

Во время торжественной церемонии открытия на сочинском стадионе «Фишт» пять огромных снежинок должны были трансформироваться в олимпийские кольца. Но что-то пошло не так, и пятое кольцо не раскрылось. Эта техническая неисправность тут же нашла отражение в виде мемов. Правда, организаторы соревнования быстро сориентировались и решили обернуть промах себе на пользу. В церемонии открытия обыграли эту ситуацию, и кольцо уже специально не раскрывалось пару секунд. Это стало своеобразным символом сочинской Олимпиады, как когда-то Олимпийский мишка в Москве. Кстати, нераскрывшееся кольцо стало настолько популярным, что не так давно даже Международный олимпийский комитет использовал его на своем сайте. Ошибку 404, когда браузеру не удается отобразить страницу, проиллюстрировали на официальной страничке МОК нераскрывшимся кольцом с Игр в Сочи. Хотели потроллить? А как же авторские права?