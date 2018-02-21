Фюрер в Тибете: что искал Третий Рейх

Тайная поездка Гитлера в Тибет: что искал Третий Рейх

Многие полагают, что тибетская экспедиция Третьего Рейха — не более, чем миф, выросший из всем известных мистических склонностей фюрера. Однако, такая экспедиция и в самом деле существовала: с мая 1938 по август 1939 года сотрудники Аненербе действительно рыскали в Гималаях.

Изначально Генрих Гиммлер лично инициировал старт экспедиции для того, чтобы подтвердить так называемую (позже признанную антинаучной) «теорию вечного льда». Интересно, что спонсирование проекта на 80% обеспечили не правительственные структуры, а немецкие представители крупного бизнеса.

«Германская Тибетская экспедиция Эрнста Шефера» была признана по результатам удачной. До сих пор в точности не известно, что именно получил из Тибета сам Гитлер — кроме подарков от регента Тибета, мастифа и мантию Далай-Ламы.

Представленный выше документальный фильм снимался в Тибете, Непале, Бутане и Германии. Создатели утверждают, что сумели найти ответы на многие вопросы, касающиеся мистической направленности экспедиции. Стоит ли верить этим данным? Решать придется вам самим.