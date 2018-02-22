Группу Дятлова принесли в жертву: новая версия

Игорь защищался перед смертью. Руками он блокировал удары тупым предметом. Скорее всего, их наносили дубинкой Уже более полувека тревожит людей загадочная трагедия перевала Дятлова . Можно прочесть подробную историю перевала Дятлова, но на днях появилась новая версия произошедшего: никакой мистики, студентов цинично и жестко забили дубинками. Частное расследование провел уральский историк Валентин Дегтярев. Вся документация по делу находится в открытом доступе. На основе некоторых данных (положение тел, состояние желудков погибших, архивные фотографии), Дегтярев пришел к выводу, что группа Дятлова поссорилась с охотниками-манси и те решили отомстить обидчикам. Все члены группы были найдены на морозе, притом все были одеты по-разному. Игорь Дятлов, руководитель отряда, успел полностью утеплиться, но лежал в такой позе, будто защищался от ударов сверху.

— Валентин Дегтярев

Историк считает, что ссору с Манси спровоцировала Людмила Дубинина, смерть которой считается самой загадочной. Останки девушки обнаружены изуродованными: у трупа отсутствовал язык и глаза. Притом, следов животных рядом не нашли. На теле Дубининой, как и на телах других членов группы, имеются следы ударов тупыми предметами — раньше их принимали за обморожение.

dnpmag

Дегтярев полагает, что еще перед походом Дубинина спровоцировала членов религиозной общины Манси. Кроме того, группа отправилась прямиком в запретную для этой народности зону, поэтому шаманы и решили принести чужаков в жертву.