Почему вновь заговорили о теории плоской Земли

1. Как они это объясняют В век современных технологий, когда люди отправляют в космос даже машины, еще остались староверы, которые верят в теорию плоской Земли. Они даже организовали одноименное общество, которое всячески пытается доказать, что наша планета имеет далеко не форму шара. По их версии, все это на самом деле заговор правительства и НАСА , чтобы запутать и обмануть людей, и в итоге члены общества плоской Земли возомнили себя борцами за справедливость. Особо ярые сторонники пытаются даже строить ракеты для полета в космос, но все тщетно, и им не дают разрешения, что, по их версии, является еще одним доказательством сокрытия сего факта. Почему эти люди так уверены в том, что наша Земля плоская, как твои бывшие одноклассницы, и что подпитывает их веру? Мы решили разобраться в этом абсурде и расставить все по своим местам.

Вот, как члены общества плоской Земли обосновывают свою теорию и то, почему от нас усиленно скрывают правду: они не нашли ни одного доказательства того, что наша планета имеет сферическую форму (очень странный аргумент). Также создатель теории плоской Земли говорит, что Земля представляет собой диск с полярным кругом, в центре которого находятся Антарктида и стена высотой около 45 метров. Более того, сотрудники НАСА тщательно охраняют эту тайну, а месторасположение стены засекречено. Дневной и ночной цикл Земли объясняется тем, что Солнце и Луна — это сферы радиусом 51 километр, которые движутся по окружности планеты, которая, кстати, 4 828 км. Звезды находятся примерно в 5 000 километров от Земли, к тому же они находятся в постоянном движении. Гравитация Земли — иллюзия. Объекты не притягиваются к поверхности планеты, а наоборот, это диск Земли ускоряется и несется вверх со скоростью 9,8 метра в секунду, подпитываясь таинственной темной энергией, что само по себе звучит «безумно» научно. До сих пор существуют разногласия среди членов клуба ПЗ о том, позволяет ли теория относительности Эйнштейна допустить ускорение нашей планеты, так что даже в их извращенной реальности законы гениального физика существуют. Относительно того, что же лежит под диском Земли, членам общества доподлинно не известно, но они считают, что опора выложена из камней.

Но как же фото со спутников, прямые трансляции из космоса? Сторонники теории заговора считают, что фотографии земного шара — фотошоп, устройства GPS лгут, а спутники на самом деле летают не вокруг планеты, а по прямым линиям. Цель сокрытия того, что Земля плоская, еще не была установлена, но члены клуба ПЗ предполагают, что это связано с деньгами, как именно — не уточняют. 2. Кто верит в теорию плоской Земли

3. Зетический метод У этой теории немало последователей из различных социальных групп. Например, 25 января 2016 года рэппер Бобби Рэй Симмонс-младший (известный как BoB) выпустил трек под названием «Flatline», в котором пытается донести своим фанатам, что нас обманывают, и Земля на самом деле плоская. Не остался в стороне Шакил О'Нил . 27 февраля 2017 года он заявил, что Земля плоская по той простой причине, что он едет по прямой дороге из Флориды в Калифорнию, хотя позже признался, что это всего лишь шутка. Основной костяк теории плоской Земли составляют обычные граждане, которые по непонятным для нас причинам активно пытаются найти этому обоснование. Делают они это из-за протеста или же потому, что жизнь их скучна, но однозначно их восприятие действительности совсем иное.

Теория плоской Земли подкреплена так называемым Зетическим методом, который был разработан в 19 веке и основывается на сенсорных наблюдениях. Майкл Уилмор, вице-президент компании «Плоская Земля», говорит следующее: «В широком смысле этот метод уделяет внимание согласованию эмпиризма и рационализма. С помощью этого мы можем делать логические выводы, основываясь на эмпирических данных». Получается, что раз мы видим Землю плоской, и даже в самолете она выглядит плоской, то, значит, и в действительности наша планета не имеет формы шара. Эти утверждения делают теорию настолько абсурдной и нереальной, что кажется, будто ни один человек в мире старше 7 лет не сможет поверить в это. Уилмор считает себя истинным верующим и не собирается отказываться от своих взглядов: «Мои собственные убеждения являются результатом философской интроспекции и изучения значительного объема данных, которые я лично исследовал, которые я все еще собираю», — сказал он. Несмотря на это, он верит во всемирное потепление, хотя львиная доля такой информации предоставлена НАСА. 4. Теория заговора

Несмотря на всю абсурдность этой теории, ее все же изучили, и одним из исследователей стала Карен Дуглас— психолог из Кентского университета. Она говорит, что убеждения последователей плоской Земли совпадают со взглядами любых других теоретиков, которые считают, что в мире существует множество заговоров. «Мне кажется, что эти люди действительно уверены, что Земля плоская. Я не вижу никакой другой причины, почему они искренне убеждены в том, что Земля и в самом деле плоская», — это означает, что эти люди уверены в этом точно так же, как мы с тобой в том, что Земля имеет форму шара.

Карен сказала, что все теории заговора имеют общую направленность: они дают людям новую или альтернативную версию событий, самостоятельно строят свою реальность, в которой их воззрения являются истинными. «Главной особенностью является то, что они склонны верить в глобальные события, но не хотят вдаваться в детали. Аргументация в этот же момент очень расплывчата и основана на домыслах». Последователи плоской Земли очень жестко отстаивают свои взгляды, в тот момент как мы, обыватели, спокойно относимся к тому, что кто-то пытается оспорить наши взгляды и мировоззрение. Возможно, благодаря активной позиции эти люди и были услышаны, так что если захочешь создать новую теорию, то найди ярых последователей. Еще одним секретом того, что люди так легко верят в различные теории, является наша сущность. Человек с радостью поверит в то, что будет в корне отличаться от общепринятого мнения и стандартов.