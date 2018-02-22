7 научных теорий заговора, оказавшихся правдой

ЦРУ действительно экспериментировало с психоделикой В последние годы сторонники теорий заговора будто подняли головы. Чуть ли не каждый месяц появляется очередная информация — то планета Нибиру летит прямо на Землю, то Стивена Хокинга назовут пришельцем, то НЛО спонсируют американское правительство… Трудно представить, что адекватный человек способен поверить в что-то подобное. Однако, иногда реальная жизнь бывает еще более странна, чем вымыслы безумцев. Перед вами 7 максимально необычных теорий заговора, каждая из которых совершенно внезапно оказалась правдива.

Центральное разведывательное управление фигурирует во многих теориях заговора, иногда вполне заслуженно. Сравнительно недавно были опубликованы документы, подтверждающие совершенно безумную теорию: специалисты ЦРУ действительно использовали психоделические препараты, пытаясь развить парапсихологические способности у солдат. Притом, командование и вовсе не ставило подопытных в известность. Проект закрыли после нескольких смертельных случаев. Правительство США поддерживало табачную промышленность

Пентагон действительно изучал НЛО Курение повышает риск инсульта, эмфиземы, бесплодия и целого ряда раковых заболеваний. Вот только это не останавливало табачных боссов — уж слишком большие деньги крутились в индустрии. В середине (да и в конце) прошлого века табачные лоббисты сумели пробраться даже в ряды правительства США: какое-то время официальные опровержения вреда от курения были повсюду. Собственно, только в 90-е годы, когда отрицать взаимосвязь табака и онкологических заболеваний было уже невозможно, никотиновые бонзы были вынуждены официально ее признать. А в 2006 году, после семилетнего судебного процесса, судья Глэдис Э. Кесслер, обнаружил, что табачные компании виновны в самом настоящем заговоре.

Легенды о Зоне 51 получили частичное подтверждение. В конце прошлого года Пентагон был вынужден опубликовать данные, согласно которым правительство США и в самом деле инициировало расследование «аномальных аэрокосмических угроз». В период с 2008 по 2011 год эта программа получила около 22 миллионов долларов. Сейчас (по крайней мере, официально) программа закрыта. Никто не понимает, что делать с многочисленными свидетельствами столкновений американских летчиков и НЛО — верить? Считать бредом? Эксперименты на чернокожих

Америка принимала нацистских ученых Сифилис, если его не лечить, может привести к слепоте, параличу и, в конечном итоге, смерти. А до открытия пенициллина никакого лечения не было в принципе. В 1932 году США официально приняли программу «Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male», в рамках которых по всей стране нанимали чернокожих бедняков, заразившихся сифилисом. Им обещали лечение, а на самом деле врачи просто смотрели, как протекает болезнь. Что хуже всего, исследователи продолжили эксперимент и после того, как пенициллин стал общепринятым средством лечения сифилиса в 1945 году. Бесчеловечный эксперимент продолжался до 1972 года — притом, правительство отвергало само существование программы, пока журналисты The New York Times не приперли конгрессменов к стенке.

Ресурсы Германии после Второй мировой войны были лакомым кусочком для всех стран-участниц. Америка и подумать не могла о «разбазаривании» научного сообщества Третьего Рейха: специальная программа Operation Paperclip (операция «Скрепка») позволила более 1600 нацистов приехать на работу в США. Долгое время слухи об этой программе считались лишь очередной теорией заговора, но после окончания холодной войны все данные получили документальное подтверждение. Отравленный алкоголь

Знаменитый Сухой закон, формально поддерживаемый абсолютным большинством американцев, на деле был крайне непопулярен. Бутлегеры наводнили страну контрабандным спиртом, перекрыть все границы было просто невозможно. И правительство США придумало гораздо более простой путь: в середине 1920 годов в бочки с конфискованным алкоголем начали добавлять метанол, или древесный спирт. Это вещество для человека смертельно опасно и само собой, правящая партия до последнего отрицала свою вину, сваливая все на недобросовестных бутлегеров. В конце-концов информация все же подтвердилась… По самым скромным оценкам, за несколько лет этого «крестового похода» погибло около 10 000 человек. Кока-заговор