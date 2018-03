7 научных теорий заговора, оказавшихся правдой 

Центральное разведывательное управление фигурирует во многих теориях заговора, иногда вполне заслуженно. Сравнительно недавно были опубликованы документы, подтверждающие совершенно безумную теорию: специалисты ЦРУ действительно использовали психоделические препараты, пытаясь развить парапсихологические способности у солдат. Притом, командование и вовсе не ставило подопытных в известность. Проект закрыли после нескольких смертельных случаев. Правительство США поддерживало табачную промышленность

Легенды о Зоне 51 получили частичное подтверждение. В конце прошлого года Пентагон был вынужден опубликовать данные, согласно которым правительство США и в самом деле инициировало расследование «аномальных аэрокосмических угроз». В период с 2008 по 2011 год эта программа получила около 22 миллионов долларов. Сейчас (по крайней мере, официально) программа закрыта. Никто не понимает, что делать с многочисленными свидетельствами столкновений американских летчиков и НЛО — верить? Считать бредом? Эксперименты на чернокожих

Америка принимала нацистских ученых

Сифилис, если его не лечить, может привести к слепоте, параличу и, в конечном итоге, смерти. А до открытия пенициллина никакого лечения не было в принципе. В 1932 году США официально приняли программу «Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male», в рамках которых по всей стране нанимали чернокожих бедняков, заразившихся сифилисом. Им обещали лечение, а на самом деле врачи просто смотрели, как протекает болезнь. Что хуже всего, исследователи продолжили эксперимент и после того, как пенициллин стал общепринятым средством лечения сифилиса в 1945 году. Бесчеловечный эксперимент продолжался до 1972 года — притом, правительство отвергало само существование программы, пока журналисты The New York Times не приперли конгрессменов к стенке.