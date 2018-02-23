Мужские профессии, с которыми легко справляются дамы 

В наше время женщины уже не согласны мириться с ролью домохозяйки, порхающей между кухней, школой и фитнес-клубом, и все чаще стараются освоить нехарактерные для них профессии, в которых, надо отдать им должное, зачастую достигают небывалых высот. Мы решили вспомнить наиболее популярные мужские занятия, с которыми современные дамы справляются на отлично.
Летчик/пилот
Еще некоторое время назад казалось немыслимым, чтобы за штурвал самолета смогла сесть женщина. Однако дамы и тут показали себя отнюдь не слабым полом и потеснили мужчин в рядах летчиков. Так, например, первой дипломированной русской женщиной-пилотом стала Лидия Зверева — дочь генерала Виссариона Лебедева, которая виртуозно выполняла не только мертвую петлю Нестерова, но также штопор Арцеулова и пикирование с выключенным мотором.
Водитель такси
В наше время женщина-водитель уже, кажется, никого не удивляет. Во многих странах, например, даже придумали такси для женщин, и машинами там управляют, соответственно, исключительно дамы. А первопроходцем в этой сфере стала немка Элизабет фон Папп, которая в 1908 году села за руль открытого автомобиля Adler и доказала, что барышни могут управлять машиной ничуть не хуже мужчин. Кстати, по статистике, дамы реже попадают в аварии на дорогах. И это потому, что они не пытаются показать остальным участникам движения, кто тут самый главный.
Капитан морского судна
Женщина на корабле к несчастью? Вот уж чушь! Именно так думают представительницы прекрасного пола, которые твердо решили связать свою жизнь с мореплаванием. И, стоит отметить, у них это отлично получилось. Именно в конце XX века барышням разрешили осваивать эту профессию, и первой в мире женщиной — капитаном дальнего плавания стала наша соотечественница Анна Щетинина, которой на тот момент едва исполнилось 27 лет.
Спасатель
Казалось бы, ну кого может спасти женщина, которая не всегда может определить, что она сама хочет в тот или иной момент. Но на самом деле на сегодняшний день в рядах спасателей можно увидеть большое количество дам, которые мужественно преодолевают все трудности, связанные с этой нелегкой профессией.
Пожарный
Если раньше тушить огонь и спасать горящих людей был удел исключительно мужчин, то сейчас все больше женщин осваивают эту нелегкую профессию. Они объясняют свой выбор тем, что всегда мечтали заниматься чем-то, что приносило бы пользу обществу. Почему бы, собственно, и нет?
Кузнец
«Каждый кузнец своего счастья» — видимо, дамы слишком буквально восприняли эту поговорку и взялись за кувалду в прямом смысле этого слова. Это раньше все представляли мастеров кузнечного дела крепкими накачанными мужчинами, способными поднять ту же кувалду и наковальню одной левой. Однако современные технологии ушли далеко вперед, и теперь кузнецам не нужно так напрягать мышцы, а достаточно освоить, например, плазменную резку. Именно это позволяет плести настоящие кружева из металла и добавить немного женской романтики в эту мужскую работу.
Тореадор
Вот вы бы отважились не просто приехать на корриду, но и выйти на арену, чтобы усмирить свирепого быка? Конечно, не каждая хрупкая дама на это осмелится, однако в наше время женщины-тореадоры действительно есть, и для Испании и Португалии, например, это вполне обычное дело.