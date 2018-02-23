Мужские профессии, с которыми легко справляются дамы

В наше время женщины уже не согласны мириться с ролью домохозяйки, порхающей между кухней, школой и фитнес-клубом, и все чаще стараются освоить нехарактерные для них профессии, в которых, надо отдать им должное, зачастую достигают небывалых высот. Мы решили вспомнить наиболее популярные мужские занятия, с которыми современные дамы справляются на отлично.

Летчик/пилот

Еще некоторое время назад казалось немыслимым, чтобы за штурвал самолета смогла сесть женщина. Однако дамы и тут показали себя отнюдь не слабым полом и потеснили мужчин в рядах летчиков. Так, например, первой дипломированной русской женщиной-пилотом стала Лидия Зверева — дочь генерала Виссариона Лебедева, которая виртуозно выполняла не только мертвую петлю Нестерова, но также штопор Арцеулова и пикирование с выключенным мотором. Водитель такси

В наше время женщина-водитель уже, кажется, никого не удивляет. Во многих странах, например, даже придумали такси для женщин, и машинами там управляют, соответственно, исключительно дамы. А первопроходцем в этой сфере стала немка Элизабет фон Папп, которая в 1908 году села за руль открытого автомобиля Adler и доказала, что барышни могут управлять машиной ничуть не хуже мужчин. Кстати, по статистике, дамы реже попадают в аварии на дорогах. И это потому, что они не пытаются показать остальным участникам движения, кто тут самый главный. Капитан морского судна

Спасатель Женщина на корабле к несчастью? Вот уж чушь! Именно так думают представительницы прекрасного пола, которые твердо решили связать свою жизнь с мореплаванием. И, стоит отметить, у них это отлично получилось. Именно в конце XX века барышням разрешили осваивать эту профессию, и первой в мире женщиной — капитаном дальнего плавания стала наша соотечественница Анна Щетинина , которой на тот момент едва исполнилось 27 лет.

Казалось бы, ну кого может спасти женщина, которая не всегда может определить, что она сама хочет в тот или иной момент. Но на самом деле на сегодняшний день в рядах спасателей можно увидеть большое количество дам, которые мужественно преодолевают все трудности, связанные с этой нелегкой профессией. Пожарный

Если раньше тушить огонь и спасать горящих людей был удел исключительно мужчин, то сейчас все больше женщин осваивают эту нелегкую профессию. Они объясняют свой выбор тем, что всегда мечтали заниматься чем-то, что приносило бы пользу обществу. Почему бы, собственно, и нет? Кузнец

«Каждый кузнец своего счастья» — видимо, дамы слишком буквально восприняли эту поговорку и взялись за кувалду в прямом смысле этого слова. Это раньше все представляли мастеров кузнечного дела крепкими накачанными мужчинами, способными поднять ту же кувалду и наковальню одной левой. Однако современные технологии ушли далеко вперед, и теперь кузнецам не нужно так напрягать мышцы, а достаточно освоить, например, плазменную резку. Именно это позволяет плести настоящие кружева из металла и добавить немного женской романтики в эту мужскую работу. Тореадор

Вот вы бы отважились не просто приехать на корриду, но и выйти на арену, чтобы усмирить свирепого быка? Конечно, не каждая хрупкая дама на это осмелится, однако в наше время женщины-тореадоры действительно есть, и для Испании и Португалии, например, это вполне обычное дело.