Почему хорошо быть кошкой в Японии

Если и существует на свете место, где котиков любят больше, чем в интернете, так это в Азии. Японцы, а с недавнего времени и китайцы сходят по мурчащим питомцам с ума. Они строят для них поезда, наполняют лотки тофу и делают им суши с курицей вместо риса. «Лента.ру» погрузилась в кошачье безумие.

Удача и оборотни

Кошки занимают одно из центральных мест в японской мифологии. В ней четко отражена двойственная натура этого милого животного с острыми коготками. С одной стороны, кошки приносят удачу, но могут превратиться и в кошмарных бакэнэко — кошек-оборотней. Бакэнэко может стать не каждая кошка (а кот не может вообще). Для этого она должна отвечать хотя бы одному из критериев: прожить более 13 лет, весить ровно 3,75 килограмма, быть трехцветной или иметь очень длинный хвост. Хозяину стоит держать при такой кошке ухо востро: она может съесть владельца и принять его облик. Исторически главным признаком бакэнэко считалось потребление ими лампового масла.

В искусстве бакэнэко чаще всего олицетворяли образ погибшей от рук мужа или другого обидчика жены. В театре кабуки существует целый жанр пьес под названием «кошачий переполох». В них кошки действуют стаями, вынашивают планы на ночных сборищах в заброшенных домах и в итоге пожирают обидчиков. В современной культуре аниме животную форму бакэнэко практически не вспоминают, а вот человеческий образ — нэкомусумэ, или кошкодевочка, — пользуется особой популярностью. В нем не осталось практически ничего от мрачного наследия оборотней — только ушки, хвостик и игривый нрав. box#2201978

В каждом японском заведении обязательно стоит фарфоровая фигура манэки-нэко — манящий кот с поднятой лапкой. Местные жители верят, что талисман приносит удачу: если у кошки поднята левая лапка, она должна привлекать клиентов, а если правая — деньги. Одна из легенд гласит, что однажды во время дождя мимо храма Готоку-дзи проезжал возвращающийся из военного похода даймё (князь). Правитель укрылся под раскидистым деревом и заметил манящую лапу над церковными воротами.

Стоило князю подойти к коту, как в дерево попала молния, и он решил поблагодарить животное за спасение. С тех пор каждую весну в храме проводится церемония, посвященная кошачьему благодетелю. А монетка на шее манэки-нэко увековечивает историю добродетельного кота. Находчивый питомец стащил пару золотых монет у своего хозяина-богача, чтобы сосед-бедняк, угощавший животное свежей рыбой, мог купить себе лекарства.

Кошачьи острова

В августе 2017 года колумнист газеты Nippon Кита Ёсукэ официально признал существование «кошачьего бума». Согласно его исследованиям, за последние 10 лет в стране вышло в два раза больше книг со словом «кошка» в заглавии, чем со словами «буддизм», «бейсбол» и «сакэ». Он объясняет взрывной рост популярности кошек тем, что в японских семьях становится все меньше детей и люди концентрируют свою заботу на питомцах.

В свою очередь, кошки вытесняют прежде более популярных собак. Причина банальна — население просто ленится с ними гулять. Ёсукэ также отмечает огромное влияние социальных сетей, заполненных фотографиями кошек, и признается, что и сам завел питомца благодаря засилью снимков. Однако у кошачьего бума есть и негативная сторона: не все хозяева оказываются готовы к заботам о питомцах и выбрасывают их на улицу. Приюты для животных в Японии не так распространены, поэтому местным властям приходится уничтожать зверей. В 2015 году была убита 67 091 кошка — 80 процентов от всех брошенных животных в стране.

Японцы стараются привлечь внимание к проблеме бездомных животных всеми возможными методами. Например, в сентябре 2017 года между префектурами Гифу и Миэ на острове Хонсю был запущен первый котопоезд. Это обыкновенный поезд, где живут более 30 бездомных котят, которых можно при желании забрать домой. Для котов в поезде созданы все условия, их регулярно осматривает ветеринар, питомцы не испытывают стресс. По всему поезду раскиданы кошачьи игрушки, и пассажиры с удовольствием возятся с животными.

Lenta.Ru — статьи

В Японии также существует 11 кошачьих островов, на многих из них популяция кошек превышает человеческую. Например, на острове Аошима постоянно проживают всего 15 человек, а кошек — около 100. Однако можно ли назвать эти острова, на которых бродячих кошек не трогают, кошачьим раем? Едва ли. В апреле 2017 года корреспондент Metro обнаружила, что перенаселение плохо влияет на качество жизни котов. Они рано умирают, часто болеют и ведут ожесточенные драки за еду. Далеко не на всех кошачьих островах власти озаботились прививанием и стерилизацией животных, однако ситуация постепенно меняется к лучшему. Кошачьи суши и шляпки

Держать кошку в Японии — дело накладное. Однако владельцы животных, кажется, готовы ради них на все. Цены на домашних животных завышены, а их хозяева тратят на питомцев большую часть зарплаты. Зачастую кошке в квартире уделяется куда больше места. Пока питомец мирно спит на огромной лестнице до потолка, ее хозяин ютится на полу в уголке, уткнувшись лицом в стену.

Популярный японский видеоблогер Джун Йошизуки специализируется на кулинарных видео, однако его ролики, на которых появляются коты, набирают в разы больше просмотров. И это неудивительно: сочетание искусной готовки и наблюдающих за процессом пушистых питомцев просто не может оставить зрителей равнодушными. К тому же в конце видео котов награждают — они получают специальные кошачьи суши с курицей вместо риса.

Японцы обожают наряжать своих котиков в безумные наряды. К слову, первый магазин кошачьей моды появился именно в Стране восходящего солнца — его открыла пенсионерка Такако Ивасэ. В интервью Vice женщина призналась, что от клиентов нет отбоя. Ее главная модель — шотландская вислоухая кошка Прин — живет с хозяйкой уже девять лет и никогда не будит ее, даже если очень хочет есть. Ивасэ делит свои товары на три уровня, в зависимости от характера кошки, для которой шьется обновка. Хуже всего, по ее словам, кошки относятся к головным уборам, так как для них часто приходится подгибать или убирать под шапку уши.

Китай догоняет Кошачья индустрия идет по следам собачьей. Хирург-офтальмолог Тошико Хорикоши в 2012 году рассказывала The Guardian о тратах на своих питомцев — чихуахуа Динь-Динь и пуделя Рыжика. Собаки живут в отдельной комнате с собственным гардеробом, забитым дизайнерской одеждой: свитерами, платьями, курточками, шляпками и даже маленькими ботиночками. Хорикоши призналась, что обновляет гардероб собак каждый сезон. В среднем дизайнерский пуловер для пуделя будет стоить около 27 тысяч иен (14 тысяч рублей). Также собаки регулярно посещают горячие источники, уроки йоги и рестораны с органической едой.

В 2016 году Китай был признан второй в мире по количеству кошек страной. Исследователи насчитали в Поднебесной 53 миллиона пушистых питомцев, и это только официально зарегистрированные кошки. В некоторых регионах страны котом быть небезопасно — можно попасть на кухню ресторана, и не в качестве питомца, а как редкое и дорогое блюдо.

Впрочем, в последнее время отношение к кошкам изменилось так резко, что информационное агентство «Синьхуа» забило тревогу по поводу странного увлечения молодежи. Журналисты узнали, что молодые китайцы пристрастились часами гладить питомцев и нюхать их животики вместо того, чтобы заводить семью и детей.

«Я старый нюхатель котов, и если не получу свою дозу, то чувствую себя совершенно ужасно», — признается один из любителей животных с форума Zhihu. Другой котовладелец, сотрудник шанхайской финансовой компании Ду Фан рассказал, что тратит на свое увлечение 20 процентов зарплаты: заказывает кошачий корм прямиком из Канады, а в лоток вместо наполнителя кладет тофу.