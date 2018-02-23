Убиты подо Ржевом: забытый подвиг советских танкистов

Неизвестный подвиг советских танкистов в бою подо Ржевом. В августе 1942 года экипаж танка три дня боролся в окружении немцев. Командир боевой машины — старший лейтенант Аркадий Пашинин в самом начале сражения был тяжело ранен, но продолжал руководить обороной. Корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш побывал на месте боя.

«Первого марта исполняется 30 лет нашему музею. Здесь большое количество ветеранов, немцы, но их не переводили», — рассказывает директор сельского музея.

Директор сельского музея Фаина Викторовна рассказывает об одном из самых драматических эпизодов битвы за Ржев — боях на высоте «200». На первом плане диарамы художник изобразил танк КВ-1. Командиром его экипажа был старший лейтенант Аркадий Пашинин.

«Пройдя по траншее, они подавили три ДЗОТа, три пушки, три пулемета, больше роты пехоты. И сами подорвались на мине», — говорит Фаина Викторовна.

Бои за высоту двести она господствует над деревней Полунино, шли 23 дня. Отсюда открывается прямая дорога на Ржев. И противник здесь хорошо укрепился.

Историк Алексей Волков о подвиге советских танкистов узнал из трофейных документов. После того, как танк был подбит, немцы окружили машину. И предложили экипажу сдаться в плен.

«Командир танка, старший лейтенант Пашинин, выбрасывая гранату Ф-1 из люка, для того, чтобы немцев смело с танка, получили тяжелейшее ранение, граната рванула преждевременно, ему оторвало руку и выбило глаза», — рассказал историк Алексей Волков.

В 1942 году тяжелому танку КВ-1 (расшифровывается как « Клим Ворошилов ») на поле боя не было равных. На тот момент противотанковая артиллерия немцев не могла пробить его броню с дальней дистанции. 47-тонную машину солдаты вермахта прозвали «фантомом», т.е. призраком.

«37-миллиметровые пушки не оставляли на нем даже следа. Если 50-мм хоть какую-то вмятинку оставляли, то эти нет. Они его боялись панически», — отметил сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Сергей Миловидов.

Все это время обороной командовал тяжело раненный и фактически слепой старший лейтенант. Спустя трое суток, к своим вышел тяжело раненый механик-водитель Николай Бовт.

«Когда Бовт описывает бои экипажа, постоянно присутствует то, что их вдохновляет на бой старший лейтенант Пашинин. Ни один член экипажа за этот бой награды не получил. Даже представлены не были», — говорит историк Алексей Волков.