Феномен бессмертия племени хунза ставит науку в тупик

На границе Индии и Пакистана, в долине реки Хунза расположен так называемый «Оазис молодости» — местные жители живут очень долго и болеют очень редко. Ученые не представляют, как хунзакуты получают дар вечной молодости, хотя исследования феномена ведутся вот уже более полувека.

Потомки Александра Македонского

Соседи племени представляют собой типичные восточные народности, но сами хунзакуты выглядят почти по-европейски. По сохранившимся преданиям, небольшое государство основали солдаты Александра Македонского во время Индийского похода.

Народ предгорья

Племя хунза живет на стыке трех самых высоких горных систем планеты — Гималаи, Гиндукуш и Каракорум образуют так называемое «место горной встречи». Формально народ подчиняется Пакистану, но на деле в отдаленное селение чиновники выбираются очень редко.

Язык и культура

Народ говорит на собственном языке бурушаски и исповедует Исмаилизм, наиболее мистичную разновидность Ислама. Интересно, что для религиозной доктрины исмаилитов характерна концепция неограниченной свободы воли: такая религия и впрямь подходит народу, решившему жить обособлено от всего мира.

Богатырское здоровье

Ледник спускается с гор прямо к долине и хунзакуты с удовольствием купаются в ледяной воде при 10-градусном морозе. Женщины за 50 выглядят молоденькими девушками —английский врач Роберт МакКаррисон писал о том, что роды 60-летней женщины тут в порядке вещей.

Сезонная диета

В долине выбор пропитания невелик. Летом рацион хунзакутов составляют фрукты и овощи, на зиму тут запасают высушенные абрикосы, пророщенные зерна и овечью брынзу. В период весеннего голода (два-три месяца до того, как поспеют свежие фрукты), члены племени поддерживают свои силы исключительно зернами и специальным напитком из вяленых абрикосов.

Народ без болезней

Другой англичанин, Роберт Бирхер, изучал хунза почти десять лет, а вернувшись на родину написал книгу «Хунзы — народ, который не знает болезней». Бирхер вывел основные правила долголетия хунзакутов, реально работающие и в нашем цивилизованном мире.

Модель долголетия

Итак, каким же должно быть питание человека, решившего прожить до ста лет? Для начала придется отказаться от животной пищи: хунзакутов можно назвать вынужденными вегетарианцами, ведь в долине просто не водится дичи. Продукты лучше употреблять сырыми, а дневной рацион составлять на основе овощей и фруктов. Алкоголя и сладкого у хунза нет, что позитивно сказывается на здоровье членов племени. Добавьте к списку минимальное употребление соли и регулярное голодание — вот, пожалуй, готовый рецепт долгой и здоровой жизни.