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Рабочие обнаружили 7500‐летнее святилище в Швеции
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Рабочие обнаружили 7500‐летнее святилище в Швеции 

360tv.ru 27 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
В Швеции найдено 7500‐летнее святилище, огражденное человеческими черепами, насаженными на высокие колья. Находку обнаружили рабочие во время разборов старой железной дороги на востоке страны. Об этом сообщил «Ридус».
Найденное святилище представляет собой остров на болоте. Около семи-восьми тысяч лет назад местные жители перетащили сюда камни и соорудили подобие горы. В камнях археологи нашли останки порядка десяти человек, древнее оружие и кости диких животных.
Специалисты исследовали найденные черепа и выяснили, что их обладатели умерли задолго до того, как их останки насадили на колья. Археологи из Стокгольмского университета предположили, что черепа могли принадлежать членам общины. Вероятно, жители Скандинавского полуострова использовали их для почитания своих предков, а не для отпугивания врагов. Специалисты считают, что древние люди приносили на остров останки ранее погребенных людей и отделяли голову от тела.
После проведения днк-анализа черепов двух женщин, исследователи пришли к выводу, что питались они в основном рыбой. Возможно, все эти люди занимались рыбной ловлей и собирательством. По мнению ученых, святилище использовалось жителями нескольких поселений в течение 500 лет.
Археологи обнаружили некрополь с восемью гробницами в Египте. Все они принадлежат жрецам и чиновникам.
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