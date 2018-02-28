Найдены живые хищники, которые древнее динозавров

После десятилетий поисков ученые обнаружили новый вид акул, предки которых жили более 250 млн лет назад.

Это так называемые шестижаберные акулы, которые живут в Атлантическом океане. Важно, что атлантические шестижаберные акулы отличаются от шестижаберных акул, обитающих в Индийском или Тихом океане. Но… на молекулярном уровне — обычным глазом этого не заметишь.

Шестижаберная акула большей частью встречается в тропических и умеренных широтах. Ареолом их обитания ученые называют Белиз, Мексику и Багамы.

Чтобы обнаружить новый вид, ученые просмотрели более 1 310 базовых генов прежде, чем пришли к твердому выводу — они во многом не совпадают с генами акул из Тихого и Индийского океанов.

В исследовании участвовали ученые из различных научных центров США. Изучать этот вид хищников было очень непросто: он обитает глубоко под водой и не спешит показываться людям.

Известно, что шестижаберные акулы существуют на планете более миллиона лет, а их предки — и вовсе 250 млн лет. При этом история динозавров началась всего 230 млн лет назад.