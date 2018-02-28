Вышли из офиса: плюсы и минусы фриланса

Работа фрилансером долгое время ассоциировалась исключительно со случайными «шабашками» — своеобразным уделом безнадежных безработных. Однако за последнее десятилетие эта тенденция вышла на новый уровень. И тон теперь задают корпорации, для которых вывод некоторых функций на аутсорс — синонимично снижению расходов на себестоиомсть продукции. Соответственно, фрилансеры стали востребованными, и отношение к ним изменилось. «Лента.ру» выяснила, в чем плюсы и опасности работы в таком качестве.

Выведут за штат

Россияне не хотят ходить в офис. Все больше молодых и не очень молодых людей обеспечивают себя, сидя за компьютером и не покидая собственного дома. Рынок фриланса в России растет рекордными темпами — в 2017 году общий объем платежей за удаленную работу увеличился в полтора раза к позапрошлогодним цифрам, подсчитали в PayPal . По этому показателю российский рынок вошел в десятку крупнейших в мире. В компании не смогли уточнить, что в большей степени стало причиной этого роста — приток новых фрилансеров или увеличение переводимых им сумм. Но общая тенденция очевидна. Согласно прогнозам Ernst & Young, к 2020 году почти каждый пятый работник в мире будет самозанятым, то есть внештатным или работающим по контракту.

Словом, когда-то обозначавшим воина-наемника, сегодня называют самозанятых профессионалов, принимающих заказы от разных клиентов. В России среди фрилансеров сохраняется гендерный паритет — почти равное соотношение мужчин (51 процент) и женщин (49 процентов). Аналогичная ситуация складывается и в большинстве других стран, сообщается в исследовании PayPal и Netfluential.

Выбиваются из общего ряда только США, где женщины-фрилансеры составляют 69 процентов, и Индия — здесь фрилансят в основном мужчины (женщин менее 20 процентов).

Данные этого исследования также опровергают тезис о том, что вне офиса предпочитает работать в основном молодежь. Распределение среди трех возрастных групп — до 30 лет, от 30 до 39 лет и от 40 и старше — примерно равномерное. В России более 40 процентов фрилансеров попадают в среднюю категорию. Опыт работы составляет в среднем 6-7 лет, у российских фрилансеров он меньше — порядка четырех лет.

Ничего личного — только бизнес

Не связанные обязательствами с одним работодателем «свободные художники» в большинстве случаев люди творческих профессий: дизайнеры, копирайтеры, журналисты, маркетологи, пиарщики, бизнес-консультанты, программисты, преподаватели. Во всяком случае, если рассматривать фриланс как удаленную работу с использованием компьютера и интернета. Но в эту категорию по большому счету попадают все сотрудники, не имеющие постоянного места работы. Людей могут привлекать разово, под конкретный проект или задачу.

«Фрилансеры встречаются не только среди копирайтеров, дизайнеров, маркетологов, но и строителей, летчиков, шкиперов», — говорит маркетолог Екатерина Берлова, работающая с 2013 года на фрилансе.

На первый взгляд, плюсы удаленной работы очевидны — ты сам себе начальник, можешь выбирать для работы любое место и график, выгодных заказчиков.

Одним из главных факторов, который заставляет переходить на фриланс, жители Азиатско-тихоокеанского региона, например, считают увеличение доходов. Для российских фрилансеров важнее отсутствие корпоративных правил и бюрократии (так считают 29 процентов из них) и возможность работать из любой точки мира (45 процентов). Главные трудности — нестабильный доход, сопряженный с риском неполучения денег, высокая конкуренция и самостоятельный поиск проектов.

В среднем фрилансеры имеют по 14-15 клиентов, включая и иностранные компании. Российских заказчиков, как правило, находят по рекомендациям знакомых, а иностранные — на специализированных сайтах. На США и Великобританию, где рынок фриланса наиболее развит, приходится в общей сложности более 75 процентов заказов. Другие регионы, для которых выполняют контракты российские фрилансеры, — страны ЕС , Индия, Китай и Австралия.

«Фриланс является важной формой занятости для россиян — больше половины считают, что в будущем объем их заказов будет только расти. Российские фрилансеры востребованы и за рубежом. При глобальной экономике клиенту все менее важно, где именно находится его иллюстратор или веб-дизайнер», — отмечает директор по развитию бизнеса PayPal Россия Ольга Лоншакова. По ее оценкам, более 80 процентов фрилансеров видят в зарубежных клиентах большую перспективу для развития своего бизнеса.

«Работать с иностранными заказчиками, как ни крути, приятно. Хороший кейс для портфолио плюс вознаграждение обычно на порядок выше, чем у российских, — соглашается с этим утверждением дизайнер Александр Жулин . — Найти проект для зарубежной компании можно через такие сервисы, как upwork.com, rubrain.com, freelance.com и другие». Проблему, которая в данном случае может возникнуть, он называет «трудностями перевода»: необходимо четко понимать задачу, которую ставит перед тобой заказчик. Другая сложность — получение информации о том, что происходит в компании, какие цели и задачи ставятся, куда движется продукт. По словам Жулина, эту дополнительную информацию «приходится вытягивать самому для работы над конкретными задачами».

Фотограф, блогер Дмитрий Щукин путешествует по всему миру, зарабатывая ежемесячно от 7 до 10 тысяч долларов на рекламе известных брендов в Instagram, а также благодаря ресурсам по продаже авторской обработки фотографии. Только Instagram-канал, у которого более 400 тысяч подписчиков, по его словам, приносит от 250 тысяч рублей в месяц. «Канал полностью монетизирован и позволяет зарабатывать большие деньги, получая коммерческие заказы на размещение рекламы и создание фото— и видеоконтента. Создание одного фото поста начинается от 80 тысяч рублей, видео — от 200 тысяч, — рассказал он. — Все, что мне нужно для работы, — компьютер и интернет. Хотелось бы, чтобы люди поверили, что человек может жить, как он хочет, занимаясь любимым делом».

Из любой точки мира

Согласно данным опроса HeadHunter, 64 процента компаний привлекают к работе удаленных сотрудников, и спрос на них растет. При этом в хантинговой компании обращают внимание, что под понятием «удаленная работа» часто понимают и фриланс, и аутсорсинг, и хоум-офис. Однако это абсолютно разные форматы работы с персоналом.

Аутсорсинг помогает бизнесу быстро закрывать пул операционных задач за счет приглашенных со стороны специалистов, которые нередко оказывают услуги «под ключ». В свою очередь фрилансеры могут привлекаться временно, под конкретный проект.

По оценкам Accenture, в России порядка 12 процентов от общего числа задействованных специалистов — фрилансеры. Для их поиска компании зачастую используют узкоспециализированные сервисы, которые позволяют работать с профессионалами в определенной области. Однако небольшие компании экономят и ими практически не пользуются. «Средний бизнес достаточно повзрослел, чтоб понимать важность и ценность людей в компании: большинство представителей готовы доверить подбор профессионалам, но ищут оптимального соотношения цена — качество — время. Что касается крупного бизнеса, то компании проявляют интерес к фриланс-платформе в двух случаях — если собственные HR-службы максимально загружены, или открывается сложная вакансия, которую не получается закрыть собственными силами или усилиями кадрового агентства», — рассказал директор департамента новых проектов HeadHunter Роман Ефимов

Выгоды от привлечения фрилансеров уже оценили не только крупные холдинги, но и представители малого бизнеса. Руководитель онлайн-школы английского языка Englishdom Максим Сундалов утверждает, что в компании 80 процентов сотрудников работают удаленно. «Удаленный формат дешевле обходится, поскольку исключена арендная плата и необходимость оборудовать рабочее место для нового сотрудника. Кроме того, можно нанять классного специалиста из любой точки мира», — поясняет он.

Прощай, пенсия

Впрочем, казалось бы привлекательный со всех сторон формат работы подойдет далеко не всем. Прежде всего, потому что фриланс предполагает высокую степень самоорганизации. Приходится не только постоянно искать новые заказы в конкурентной среде (на одних и тех же ресурсах предлагают свои услуги профи со всего мира), но и откладывать на «черный день». Чем выше ваш профессиональный уровень и качество выполняемой работы, тем больше заработки. Отсюда колоссальная разница в доходах подрабатывающего на фрилансе студента и профессионала, выполняющего заказы для всемирно известных брендов. Бывалые фрилансеры в любом случае советуют быть морально готовым к тому, чтобы в какой-то месяц остаться вообще без заказов и, соответственно, без денег.

Финансовые консультанты советуют откладывать ежемесячно не менее 10 процентов от заработка для формирования «подушки безопасности». Для этого придется научиться четко контролировать свои доходы и расходы — деньги фрилансерам, как правило, приходят от множества заказчиков небольшими суммами.

Аналогичная ситуация со взносами в разного рода социальные фонды, включая пенсионный, которые должен делать работодатель. Во-первых, контролировать перечисление денег придется самостоятельно, а во-вторых — компании нередко стараются уклониться от такой «социальной нагрузки».

Очевидно, что при работе без договора и трудовой (как это было распространено в России в 1990-е) в будущем могут возникнуть трудности с оформлением пенсии по старости. В такой неприятной ситуации в 2017 году уже оказались некоторые граждане, которым не хватило официально подтвержденного трудового стажа. Сколько таких горемык, в ПФР не уточняют, но можно предположить, что в целом по стране счет идет на сотни тысяч, если не на миллионы граждан. Также проблемы у фрилансеров возникнут с получением кредитов (условия могут быть куда менее выгодными, чем у официально трудоустроенного клиента), а также с оформлением полиса ДМС.

Вопреки распространенному мнению о том, что фрилансер — это человек, не имеющий официального места работы, это не всегда так, отмечает юрист практики разрешения споров юридической фирмы Eterna Law Анастасия Серова . «С таким работником также можно и нужно оформлять трудовой договор, проводить все установленные законом процедуры по официальному трудоустройству, уплате налогов и взносов», — уверена юрист. В юридическую фирму часто обращаются с просьбой оформить отношения с такими людьми, которых в крупных компаниях очень много.

Исполнительный директор юрфирмы «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов считает, что наиболее оптимальный формат для фрилансера — оформление ИП либо работа по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Конечно, можно работать и вообще без всяких документов — все зависит от рисков, которые человек готов на себя брать. В принципе, существующее правовое поле позволяет обезопасить себя от недобросовестных заказчиков.

А вот попытки властей вывести из теневой экономики самозанятых граждан и «совместителей» пока не увенчались успехом: введение так называемого налога на тунеядство обсуждают с 2016 года. Однако в случае появления подобного налога, очевидно, что не все фрилансеры смогут и захотят его платить.