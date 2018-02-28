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Глупые мифы о мире, в которые верят почти все
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Глупые мифы о мире, в которые верят почти все 

Don't Panic 28 февраля 2018
Фото: pixabay.com
Очень многие люди склонны верить максимально неправдоподобным фактам о нашем мире. Если раньше такое положение дел обуславливалось недостатком информации, то в наши дни все происходит ровно наооборот: обрывки научных данных, откровенное шарлатанство и неправильная трактовка материала создают информационный шум, мешающий человеку верить только подтвержденным фактам. Вот, к примеру, несколько наиболее распространенных заблуждений, которые стали реальностью для миллионов людей.

Сахара самая большая пустыня

Не все пустыни должны быть жаркими и заполненными песком. Антарктика, к примеру, отлично справляется со статусом пустыни и вовсе без песка — здесь без того достаточно сухо и неприветливо. Антарктика официально считается самой большой пустыней Земли, ее размеры — 869 045 квадратных километров.

Астрология предвидит будущее

Профессиональный астролог не сможет предсказать даже свой собственный насморк — что уж там говорить о личной жизни других людей. Вы действительно готовы поверить во влияние планет и созвездий, находящихся за миллионы километров от Земли, на человека?

Солнце желтое

Атмосфера Земли, которая находится между вашими глазами и Солнцем, искажает истинный цвет звезды — белый. Тому виной рэлеевское рассеяние, также раскрашивающее небо синим и заставляющее полыхать красным закаты и рассветы.

Эверест — высочайшая гора мира

Гора Эверест и в самом деле самая высокая точка планеты над уровнем моря. Но это не делает ее самой высокой горой в мире — таковой является расположенная на Гавайях Мауна-Кеа. Большая часть Мауна-Кеа скрыта под океаном, ее общая высота — 10 000 метров.

Вода проводит электричество

Чистая, или дистиллированная вода не будет проводить электричество. Единственная причина, по которой мы получаем разряд тока стоя в воде — растворенные в ней минералы, способные стать проводниками.

Луна находится недалеко от Земли

Многие люди склонны воспринимать спутник нашей планеты как нечто, находящееся не так уж и далеко. Отчасти, это происходит потому, что Луна остается единственной более-менее изученной территорией за пределами Земли. К тому же, иногда Луна выглядит настолько огромной, что кажется, будто она приблизилась к Земле максимально близко. На самом же деле, расстояние до Луны — 384 633 километров. Boeing 747, к примеру, летел бы туда целых 17 дней.

В космосе всегда холодно

Если вы находитесь в полной темноте, вдали от света звезд, то температура окружающего вас вакуума будет действительно низкой, до — 234 градусов по Цельсию. А вот в лучах Солнца, недалеко от Земли, температура может подниматься аж до +112 градусов. Именно поэтому астронавты носят светоотражающие белые скафандры.
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