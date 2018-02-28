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Что может произойти от удара молнии
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Что может произойти от удара молнии 

Don't Panic 28 февраля 2018
Фото: Don't Panic
8 из 10 человек выживают после удара молнией. Правда, с последствиями приходиться бороться до самой смерти: наш организм это по сути сложный электроприбор и мгновенная перегрузка приводит ко многим проблемам. Нервная система, кости, мышцы, сердце и внутренние органы — вот, какие страшные вещи случаются с теми, в кого попадает молния.
Молния пройдет через все тело и оставит один ожог на входе и два на выходе, потому что пройдет через ноги. Между ними возникнет электрическая дуга, что еще усилит удар. Кроме того, обычно мощный разряд молнии нагревают воздух настолько, что под кожей разрываются сосуды и капилляры.

Ожоги

Серьезные ожоги тела появляются не только в самом месте поражения, но и по всему телу. Электроразряд воспламенит одежду — иногда человек просто сгорает заживо.

Проблемы со слухом и зрением

Более половины пострадавших от удара молнией впоследствии жалуются на проблемы со слухом и зрением. Катаракта может развиться быстро, за пару дней, а может проявиться лишь через несколько лет. Потеря слуха, частичная или полная, также является стандартным последствием удара молнии.

Удар по нервам

Серьезные травмы центральной нервной системы неизбежны. Кровоизлияние в мозг, гематомы по всему телу, иногда паралич… В общем, приятного мало. Кроме того, уже после реабилитации вполне могут развиться и психические заболевания.

Сердце

Массаж сердца жизненно необходим тем, кто только что пострадал от удара молнией. Если же нормальный ритм сердца не восстановить вовремя, человек может просто умереть от гипоксии.

Печень и почки

Электрический разряд пройдет через все мышцы, которые выбросят в кровь токсичные соединения. В результате нагрузка на почки и печень возрастет моментально, у многих людей после такого эти органы больше никогда не восстанавливаются.

Мышцы и кости

Сокращения тканей при ударе молнии будут очень сильными и интенсивными. Настолько, что просто сломают вам кости. Чаще всего у переживших удар молнии обнаруживают еще и трещины в позвоночнике.
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