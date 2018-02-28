Кто написал музыку для заставки «В мире животных»

Есть поколение, которое помнит и любит передачу «В мире животных». На протяжении 37 лет не только дети, но и взрослые с удовольствием собирались по субботам (а позже по воскресеньям) в ожидании телепередачи на «Первом канале». Ее основателем и первым ведущим был народный артист СССР и профессор ВГИКа, режиссер-документалист Александр Згуриди , однако большинство, конечно, лучше помнит несравненного Николая Дроздова

17 апреля 1968 года передача впервые вышла в эфир. В начале 1970-х годов она начиналась под композицию в исполнении оркестра Поля Мориа (Paul Mauriat) Colombe Ivre, а на заставке были изображены жираф и носорог. В 1974 году передачу проиллюстрировали заставкой с летающей обезьянкой и бегущими страусами и поменяли музыкальную композицию.

Принято упрекать авторов «В мире животных» в том, что они нарушили авторские права и сделали фоном для заставки передачи композицию «Жаворонок» в исполнении оркестра Поля Мориа. Только вот сам Мориа тоже автором музыки не является.

Поль Мориа написал аранжировку известного французского шлягера Alouette в исполнении Жиля Дрё (Gilles Dreu).

Но и это еще не все.

Рождественский хорал «Рождество господне» в 12 частях, написанный аргентинским композитором Ариэлем Рамиресом на слова Феликса Луна, считается ныне классикой католической духовной музыки.

Когда французский шансонье Жиль Дрё услышал десятую часть этого хорала под названием «Паломничество» (La peregrinación) в исполнении аргентинской певицы Мерседес Соса (Mercedes Sosa), он был настолько потрясен красотой музыки, что попросил поэта Пьера Деланоэ (Pierre Delanoë) написать слова к мелодии.

Так появилась легкомысленная песенка «Жаворонок» (Alouette), на мотив которой Поль Мориа создал музыкальную композицию. Ее и услышал советский режиссер Александр Згуриди и выбрал для музыкальной заставки телепередачи «В мире животных».

А во всем испаноязычном мире десятая часть хорала «Рождество господне» имеет не меньшее сакральное значение, чем наши колядки, и узнаваема с первых нот, практически как «В лесу родилась елочка» на территории бывшего СССР. И когда наступает Рождество, почти во всех церквях, на улицах, на домашних концертах от Испании до Чили и Перу звучит такая знакомая нам мелодия. Но поется в ней не о жаворонке, а о том, как усталые Иосиф и Мария бредут по пустынной пыльной дороге и не могут найти себе ночлега и что в эту ночь на земле родится маленький бог, но никто еще об этом не знает.