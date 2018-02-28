Страшные тайны якудза, о которых вы не знали

Якудза является одной из самых крупных и мощных преступных организаций в мире. Очень многое, что касается якудзы, покрыто тайной. Члены группировки старательно защищают свои секреты вот уже более ста лет и очень неохотно рассказывают о своей деятельности. В Японии якудза воспринимается как неизбежность — настолько плотно сети мафии оплели правительство и экономику. Однако некоторые тайны якудза все же были преданы огласке.

Якудза ведет войну

Прямо сейчас массивную группировку раздирает внутриусобная война — организация разделилась на две большие группировки, которые ведут борьбу за лидерство. В этой войне погибло уже множество рядовых якудза и конфликт продолжается.

Якудза не нарушает закон

Принцип работы якудза — оставаться чистыми перед законом. Это часть их сложной маскировки. Штаб-квартира якудзы находится в одном из оживленных бизнес-кварталов Токио, а официальная деятельность не выходит за рамки закона. Реальная криминальная работа делается людьми, которые никак не связаны с организацией, а правовую чистоту обеспечивают лучшие юристы Японии.

Их татуировки делают вручную

Члены якудза сразу узнаваемы по их татуировкам, которые закрывают большую часть тела. Хотя члены якудза носят рубашки с длинным рукавом и высокие воротники, чтобы скрыть эти декорации, наедине с другими членами банды они могут вести себя открыто. Они используют исключительно традиционную технику нанесения татуировки, которая уходит вглубь веков и делается без каких-либо электрических компонентов.

Жены якудза носят татуировки

Жены членов организации играют незначительную роль в повседневных делах бизнеса. Однако бывают случаи когда женщины делают еще один шаг на пути преданности делу и покрывают свое тело татуировками. Такие жены участвуют в делах мафии наравне с мужчинами.

Якудза помогают Японии

Якудза не раз приходили на помощь жителям Японии во время бедствий. Так было во время многочисленных войн ХХ века, а также во время разрушительных землетрясений. Бригады якудза собирали раненых, организовывали питание и даже пускали беженцев в свои штаб-квартиры.

Все они изгои

Члены якудза не имеют нормальных связей с остальной частью японского общества. Такое разделение началось много веков назад в феодальной Японии. Члены общества Баракумин, начиная с 11-го века, сформировали класс преступников — ими становились бедные крестьяне, которые вынуждены были грабить богатых самураев.

Происхождение названия «Якудза»

Многие люди слышали слово «Якудза», но не все из них на самом деле знают, что это значит. Название мафии дала популярная японская карточная игра «оичо-кабу», похожая на блэкджек. Самая неудачная комбинация карт в ней называется «я-ку-за» — 8+9+3 =20. Счет в игре ведется по последней цифре, поэтому в данном случае игрок получает ноль. На жаргоне «якудза» также означает «никуда не годится».

Члены якудза режут себе пальцы

Кроме татуировок, у якудзы есть еще один жестокий ритуал — укорочение пальцев. Ритуал означает искупление вины — рядовой якудза отрезает себе фалангу пальца и отдает ее боссу. Если тот не удовлетворен — отрезание пальцев продолжается до полного извинения.

Они являются крупнейшей бандой в мире

По последним подсчетам у них более 100 000 членов в разных странах мира. Якудза присутствует в Северной Америке, Азии и Европе и активно расширяется, нанимая людей самых разных национальностей.

Ультраправая якудза

Якудза очень близка к различным националистическим группам в Японии. Они крайне политизированы и стараются повлиять на правительство, путем внедрения туда своих людей. Подобные группировки якудза использует в качестве «пушечного мяса» — массовых акций и погромов.