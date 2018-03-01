Ещё
Иммунитет к ядам: миф или правда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иммунитет к ядам: миф или правда 

Don't Panic 1 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Понтийский царь Митридат VI всю жизнь боялся того, что его отравят на пиру враги. Он придумал, как защитить себя, принимая маленькие дозы популярных ядов. С тех пор снижение чувствительности к ядам называется митридантизмом — действительно, от некоторых отравляющих веществ можно обезопаситься таким образом.
dnpmag.com
Но такие тренировки очень рискованны. Конечно, привыкнув к яду, организм начнет быстрее расщеплять его, но полностью от отравления вы не защититесь — просто злоумышленникам потребуется большая доза препарата.
Кроме того, популярные яды, мышьяк к примеру, очень токсичны и могут накапливаться в организме. В таком случае прием микродоз будет постепенно убивать человека, а вовсе не тренировать иммунитет.
dnpmag.com
Тяжелые металлы, которые тоже входят в состав многих ядов, также накапливаются в организме. Отравление, чаще всего смертельное, наступает после накопления критической массы.
dnpmag.com
А вот выработать иммунитет к змеиному яду вполне возможно. Правда, придется делать себе внутривенные инъекции, поскольку в в желудке змеиный яд просто переварится. Инъекции, как сами понимаете, будут очень болезненны.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение