Иммунитет к ядам: миф или правда

Понтийский царь Митридат VI всю жизнь боялся того, что его отравят на пиру враги. Он придумал, как защитить себя, принимая маленькие дозы популярных ядов. С тех пор снижение чувствительности к ядам называется митридантизмом — действительно, от некоторых отравляющих веществ можно обезопаситься таким образом.

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Но такие тренировки очень рискованны. Конечно, привыкнув к яду, организм начнет быстрее расщеплять его, но полностью от отравления вы не защититесь — просто злоумышленникам потребуется большая доза препарата.

Кроме того, популярные яды, мышьяк к примеру, очень токсичны и могут накапливаться в организме. В таком случае прием микродоз будет постепенно убивать человека, а вовсе не тренировать иммунитет.

dnpmag.com

Тяжелые металлы, которые тоже входят в состав многих ядов, также накапливаются в организме. Отравление, чаще всего смертельное, наступает после накопления критической массы.

dnpmag.com

А вот выработать иммунитет к змеиному яду вполне возможно. Правда, придется делать себе внутривенные инъекции, поскольку в в желудке змеиный яд просто переварится. Инъекции, как сами понимаете, будут очень болезненны.